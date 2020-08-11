【天能】羅拔柏迪臣偷往《新蝙蝠俠》試鏡　基斯杜化路蘭1秒識穿

近日，「吸血仔」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）接受外媒採訪時透露，剛剛接拍《天能 TENET》時，他以「家庭急事」為由偷偷跑出去試鏡新版《蝙蝠俠 The Batman》，但是導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）立即就識穿他葫蘆裡賣的是什麼藥。

路蘭總是對他的電影諱莫如深，這很有趣。然而我也不得不對《蝙蝠俠》的事情保密。所以試鏡這件事，我不得不對他說謊——我說我家裡有急事。我當時一說「家裡有急事」，他就問：「你要去試鏡蝙蝠俠，對吧？」 《天能》導演基斯杜化路蘭

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值得一提的是，基斯杜化路蘭是《蝙蝠俠》三部曲的導演，跟華納高層也非常熟，羅拔柏迪臣居然敢講大話，只能說他有點Young有點Simple了。另外，他在採訪中還講述了一些片場拍攝的刺激時刻，包括一次追車的場景。

「有一次，我們在愛沙尼亞的一條高速公路上行駛了5英里，周圍有數百輛車。尊大衛華盛頓（John David Washington）坐在副駕駛的位置上，路蘭跟住攝影車。第一次我嘗試控制住不要太緊張。他轉向我說：『你真淡定，是一個好司機，還是別的原因。』當我以每小時80英里的速度在車間穿梭的時候，其實我差點嚇到瀨尿了，而路蘭居然還覺得這完全正常。」

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