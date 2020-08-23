【新蝙蝠俠】蝙蝠俠及貓女現身全新前導預告　今集最大反派終揭曉

由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的全新DUEU電影《蝙蝠俠》（The Batman）雖然目前仍受新冠肺炎疫情影響而停拍，然而導演Matt Reeves今日（23日）壓軸現身DC線上盛會DC Fandome，同時釋出了最新的前導預告。從預告可以見到，蝙蝠俠比過往還要心狠手辣。除此之外，許多粉絲熟悉的角色，如哥頓警長、貓女及謎語人等都有登場。

「No More Lies」（別再撒謊）這畫面其實在首張流出的劇照都曾見過。（《蝙蝠俠》預告擷圖）

全新前導預告長約2分半鐘，開首即以一宗恐怖命案開始，而這宗案件就是當時首張劇照流出的畫。見到遇害者慘遭謎語人殺害，而他還在死者頭上包裹印有「No More Lies」（別再撒謊）字句的膠帶。之後就聽到飾演哥頓警長的Jeffrey Wright旁白：「來自你的秘密朋友」，之後疑似是謎語人留低給蝙蝠俠的信件，內文寫有「來玩過遊戲，就我跟你」。至於被謎語人殺死的相信就是葛咸城市長Don Mitchell Jr.，故相信謎語人是今集的主要反派。

有指謎語人殺死的人就是葛咸城市長Don Mitchell Jr.。（《蝙蝠俠》預告擷圖）

另一方面，幾個屬於蝙蝠俠的經典角色都有登場，當中包括由Zoë Kravitz飾演的貓女，從預告中可以見到她與蝙蝠俠有不少打鬥的動作場面。另外，謎語人的造型跟粉絲平時在原著漫畫上見到的非常不同。至於哥連法路（Colin Farrell）飾演的企鵝人，看來這預告仍沒有解釋他為何會與蝙蝠俠遇上。

Zoë Kravitz飾演的貓女，目前看來她的造型跟我們認知的有很大出入。（《蝙蝠俠》預告擷圖）

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+ 32 + 31 + 30

總括而言，這預告透露的資料不多，皆因導演曾表示電影只拍了百分之25-30，所以目前仍未知道故事的重點。有見及此，導演在DC Fandome都有解釋，指出如今角色的造型跟大家的認知有所不同是因為他們仍在較早階段，仍未經歷重大事情的改變，所以見到蝙蝠俠會說出「I Am Vengeance」，然後痛毆敵人：「他與完美還有很遠的路，我們會看著他成為我們認知的蝙蝠俠，這就是我們想做到與別不同的事。」