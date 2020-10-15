中國票房首次超越北美全球登冠　《八佰》破30億成最大功臣

今年受新冠肺炎疫情影響，世界各地電影業大受打擊，內地影院於7月重開，管虎執導的抗日電影《八佰》於8月上映，至今已突破30億人民幣票房，帶動中國票房首次超越北美，成為全球票房之冠。

《八佰》在內地狂收30億人仔，不單令中國成為今年全球票房最高國家，電影本身亦暫列全球最高票房電影。（劇照）

面對疫情，今年內地暫時只有3部片破10億民幣票房，包括《八佰》、《我和我的家鄉》及動畫《姜子牙》，截至昨日（14日），三部片分別收30億9278萬、22億5647萬及14億7740萬，加埋其他電影的票房收入，今年累計總票房為129.5億，首次超越北美成為全球最高票房收入的國家。

《天能TENET》的票房與口碑均不如預期般理想。（劇照）

今年大部份荷里活大片都押後到明年上映，名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）逆水行舟，新作《天能TENET》堅持在9月上映，可惜票房不似預期，因大部份北美地區戲院不開放，本土累積票房不到5000萬美元，靠海外收入才達到3億2350萬美元票房，當中內地票房佔4億5363萬人民幣。

《花木蘭》放棄北美市場，內地票房亦不算理想。（劇照）

主攻內地市場的迪士尼《花木蘭》真人版電影，在內地亦不太受歡迎，僅收2億7786萬人民幣，暫時排全年第10名；而北美地區觀眾更無緣在戲院欣賞，要在迪士尼旗下的串流平台Disney+額外付費欣賞。今年餘下時間幾乎無荷里活大片上映，到聖誕檔期已計落2021年，相信中國好有可能穩座2020年全球票房冠軍。