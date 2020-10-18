楊明主演《時代》公開首條預告　獲警御准在戲中展示速龍小隊制服

由楊明、曹永廉及莊思明等主演的電影《時代》在今年7月開機拍攝，但之後就沒有更新消息。近日有網民發現，原來早前官方靜靜地公開電影的首條預告片及海報。據了解，劇組有幸獲警方批准，能在電影上展示警方「速龍小隊」的制服。

《時代》由楊明、曹永廉及莊思明等主演。（《時代》預告擷圖）

《時代》以茶餐廳內的情況為故事主軸，當中包括因政見和工作誤會而爭執的情侶、面對大量虛假新聞信息壓力的新聞報道員、受到經濟重創壓力的單親家庭、對未來迷茫的年青新一代及外國勢力下的洗腦式影響等。

據了解，《時代》以去年6月發生的一連串社會運動為背景，內容講述外國勢力致香港社會衝突，要靠《港區國安法》令香港恢復秩序；而從官方的簡介都可以略知一二，如「新聞報道員與香港警察攜手合作…揭發一連串社會暴力行為，與外國干擾勢力有莫大關係。」及「港區國安法成立，香港得以回復長期保持的繁榮穩定」等。

《時代》在今年7月開機拍攝，未知電影是否已經完成所有拍攝。（《時代》預告擷圖）

最後，官方還透露了創作電影的理念，他們希望此電影「能夠警惕新一代，亦令觀眾市民大眾清楚知道香港這一年真正發生的事」。除此之外，劇組還獲香港警察公共關係科批准，可以在電影中展示「速龍小隊」的制服。

近日有網民發現官方已經公開了《時代》的首條預告及海報。預告長約1分鐘，開首即見到示威者擲汽油彈的畫面，之後鏡頭就見到飾演見習記者的莊思明報道這則新聞，而之後她在預告還有一句：「我見到甚麼就說甚麼，更何況這班示威者傷害警察，我不覺得我有偏幫任何一邊。」，但未知她在戲中會遇到甚麼壓力。

在預告中看到飾演「父親」的李霖恩得悉兒子成為示威者，破口大罵：「供你上大學，有好人不做，走去做暴徒。」（《時代》預告擷圖）

另外，在預告中看到飾演「父親」的李霖恩得悉兒子成為示威者，破口大罵：「供你上大學，有好人不做，走去做暴徒。」而預告最後，見到飾演警察的楊明登場，並稱：「介紹全新購入的裝備…」就突然完結。許多網民稱，預告及海報的製作非常「業餘」，更指出「不論立場，這樣的製作都好不濟」等。至於在預告見到「9月7日隆重上映」，但目前未見有電影院播映此作。