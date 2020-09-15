《七人樂隊》 記錄香港大時代　預告閃現余香凝性感演出

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由杜琪峯監製，集結香港七大導演：洪金寶、許鞍華、譚家明、 袁和平、林嶺東、徐克及杜琪峯聯手執導的電影《七人樂隊》（前名《八部半》，早前宣布入圍第73屆康城電影節後，再度獲邀作為「第25屆釜山國際電影節」的開幕電影，昨日（14日）電影公司更特別釋出《七人樂隊》的最新預告片。

許鞍華早前獲頒威尼斯終身成就獎，她今次在《七人樂隊》中將會執導《校長》。（電影劇照）

《七人樂隊》中，每位導演都會各自負責不同的年代，當中更請來不少重量級人物以及後起之秀，當中包括任達華、吳鎮宇、余香凝、洪天明、馬賽、吳澋滔、元華、林愷鈴、伍詠詩、胡子彤、徐浩昌、龔慈恩、林宇軒、鍾景輝、張達明、張錦程、林雪及劉國昌等人，分別主演當中的七個故事。

由譚家明執導的《別夜》，由余香凝出演。（影片擷圖）

監製杜琪峯對於《七人樂隊》獲邀成為「第25屆釜山國際電影節」感到十分欣喜，他：「我跟其他導演都十分感謝大會，雖然今次大家未能出席開幕首映禮，但電影作為我們7個人首次合作的成果，又不斷獲得各方影展重視和邀約，證明我們的創作與合作意念得到認同。」為趕及各大影展，近月各導演終能聚首一堂鎖定最後版本。在疫情下大家能再相聚份外喜悅，各導演更同時恭賀許鞍華拿了威尼斯終身成就獎，為香港電影人帶來額外的驚喜與鼓勵。

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