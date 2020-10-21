【國泰裁員】機場總是見證悲歡離合——看湯漢斯《機場客運站》有感

國際機場客運站除了接待世界各地的旅客，還包括在此工作的各式各樣的人，如政府官員、普通公務員、商鋪雇員、建築裝修工人或是清潔工，在很大程度上機場客運站反映的是整個社會的一個縮影。導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）選擇以這樣一個特殊環境來講一個匪夷所思卻又溫馨幽默的故事。

《機場客運站》（The Terminal）講述首次踏足美國的東歐小國居民維克托（湯漢斯飾演），因家鄉發生政變，護照突變無效，忽然間成了無國籍人士而被迫滯留在美國的甘廼迪國際機場。入境官員認定他是一個打算進入美國的偷渡客，不論他如何解釋都無濟於事。

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在進退無門又盤纏用盡之際，維克托該如何是好？他沒有消極乞討，而是力所能及的為生存去掙麵包。他的努力和他所展示出的能力漸漸讓所有人都佩服起來，連入境處官員也覺得非常吃驚。所有人都同情他的不幸遭遇並試着幫助他解困，甚至連機場的警察都眼開眼閉的讓他順利入境美國…

電影以幽默詼諧的手法通過講述維克托的經歷，借以批評時下這個靠移民起家的美國，其國際政策已經違背了其當初立國的理念，其所謂的「國家安全」把無辜之人拋入絕境之中，連人權、尊嚴都被其官僚主義抹殺了。

電影的結尾是維克托在機場眾人的幫助下離開了機場，踏入了美國。他坐着計程車去市區轉了一圈後回到機場。移民官員迷惑不解地望着他，他告訴官員他本來就是來看看美國的，並不是來移民，只是官員從一開始就不相信他的話，認定他其實是想留在美國。所以現在他只是按原計劃乘坐下一班飛機回家了。

移民官員迷惑不解地望着他，他告訴官員他本來就是來看看美國的，並不是來移民，只是官員從一開始就不相信他的話，認定他其實是想留在美國（《機場客運站》劇照截圖）

這個結尾非常諷刺，但卻也是非常真實。如果各國（尤其是美國）不那麽主觀的去看待問題，在相互信任、理解、寬容之下，其實大多數問題都能妥善解決，不會變成彼此間的矛盾和恩怨。根深蒂固那麽多年，這究竟是缺乏智慧還是只有私心？

《感悟電影的藝術人文—108部世界電影評論》（中和出版授權使用）

書名：感悟電影的藝術人文—108部世界電影評論 作者：何威

【本文獲「中和出版」授權轉載。】