湯漢斯公司拍HBO黑人拳王傳奇劇　奧斯卡男配Mahershala Ali擔正

美國非裔男子George Floyd被警員壓頸後喪命，事件不斷發酵，更延伸至荷里活。有不少非裔演員及歌手都為此發聲，亦有影視串流平台陸續開拍更多有關黑人題材的電影和劇集。

日前有傳媒報道，HBO將會開拍講述一代傳奇黑人拳王Jack Johnson的劇集，並會由《月亮喜歡藍》（Moonlight）及《綠簿旅友》（Green Book）的主演馬許沙拉艾利（Mahershala Ali），他已憑上述兩套電影，兩度勇奪奧斯卡金像獎最佳男配角。

Mahershala Ali曾多次公開表示飾演Jack Johnson是自己的夢想。（Getty Images）

《Unruly》改編自2004年紀錄片《Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson》，並由湯漢斯（Tom Hanks）跟製片人Gary Goetzman創辦的Playtone製作劇情講述首位黑人重量級拳王Jack Johnson的生平，更會以大膽而直言不諱的態度去審視拳王一生中遇到不公的事件，還有他因反抗收到種族膚色歧視付出的代價，希望能夠由他的角度去正視每個為正義發聲的運動的所有經歷。

另外，馬許沙拉艾利曾多次公開表示飾演Jack Johnson是自己的夢想，今次終於能夠如願以償。Jack Johnson生於1878年，1908年12月26日，他在澳洲的悉尼體育館上，成為史上首名非裔重量級拳擊冠軍，打破了白人多年壟斷，他於1946年逝世。