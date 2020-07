湯漢斯公司拍HBO黑人拳王傳奇劇　奧斯卡男配Mahershala Ali擔正

美國非裔男子George Floyd被警員壓頸後喪命,事件不斷發酵,更延伸至荷里活。有不少非裔演員及歌手都為此發聲,亦有影視串流平台陸續開拍更多有關黑人題材的電影和劇集。

日前有傳媒報道,HBO將會開拍講述一代傳奇黑人拳王Jack Johnson的劇集,並會由《月亮喜歡藍》(Moonlight)及《綠簿旅友》(Green Book)的主演馬許沙拉艾利(Mahershala Ali),他已憑上述兩套電影,兩度勇奪奧斯卡金像獎最佳男配角。

Mahershala Ali曾多次公開表示飾演Jack Johnson是自己的夢想。(Getty Images)

《Unruly》改編自2004年紀錄片《Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson》,並由湯漢斯(Tom Hanks)跟製片人Gary Goetzman創辦的Playtone製作劇情講述首位黑人重量級拳王Jack Johnson的生平,更會以大膽而直言不諱的態度去審視拳王一生中遇到不公的事件,還有他因反抗收到種族膚色歧視付出的代價,希望能夠由他的角度去正視每個為正義發聲的運動的所有經歷。

另外,馬許沙拉艾利曾多次公開表示飾演Jack Johnson是自己的夢想,今次終於能夠如願以償。Jack Johnson生於1878年,1908年12月26日,他在澳洲的悉尼體育館上,成為史上首名非裔重量級拳擊冠軍,打破了白人多年壟斷,他於1946年逝世。