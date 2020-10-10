多圖｜《信用欺詐師》21歲新星關水渚　孤兒變身女神做億萬繼承人

電影
撰文：
最後更新日期：
人氣日劇《信用欺詐師JP》電影版續集《信用欺詐師JP：公主篇》現已上映，一眾主演長澤正美、東出昌大、小日向文世、三浦春馬、竹內結子、江口洋介都有繼續出現，今集更加入不老女神徐若瑄，飾演胡家大家姐，更有人氣電影旬報十佳獎，最佳新進女演員青春女神關水渚強勢加盟！
《信用欺詐師JP：公主篇》現已上映。（電影劇照）
《信用欺詐師JP : 公主篇》今次講到一名新加坡富豪胡雷盟突然離世，在遺囑上他竟然指定從未露面的私生女Michelle為繼承人。消息一出，引起世界各地的欺詐師分身家，達子（長澤正美　飾）從街上找來只懂點頭的孤兒（關水渚　飾）偽裝成Michelle，跟少爺仔（東出昌大　飾）和理察（小日向文世　飾）一同潛入胡家跟3名子女（徐若瑄、古川雄大、白濱亞嵐　飾）爭家產。
點擊睇更多《信用欺詐師JP : 公主篇》精彩劇照：
+8
+8
+8
日本青春女神關水渚強勢加盟。（電影劇照）
事實上關水渚今年才22歲，在去年她仍未有任何演戲的經驗，卻憑實力在超過1,000人的試鏡會中脫穎而出，獲得主演電影《町田君的世界》的機會，而她更因該戲獲得電影旬報十佳獎最佳新進女演員，今年更跟一眾王牌演員出演《信用欺詐師JP : 公主篇》，在戲中更看得出她即使跟長澤正美和徐若瑄對戲都不會被壓低一線，反而恰到好處，相信會是位令人值得期待的新星。
雖然關水渚經驗尚淺，但她跟長澤正美和徐若瑄對戲時都發揮得不錯。（電影劇照）
在關水渚開始拍戲前，她以拍寫真和廣告為主，2017年憑水動樂廣告出道，雖然她一直有拍寫真，但都是以健康性感為主。她身材纖瘦、擁有一雙幼長腿，不時都會穿上比堅尼拍攝，不過她最吸引人的必定是她甜美燦爛的笑容，可愛得來又充滿陽光，完全能夠帶正能量給觀眾。
點擊睇更多關水渚靚相：
+19
+19
+19
信用欺詐師JP公主篇｜三浦春馬竹內結子遺作　導演希望笑中有感性
信用欺詐師｜東出昌大渡邊杏5年半婚姻玩完　宣布離婚協力湊子女
信用欺詐師公主篇｜與三浦春馬續前緣　長澤正美：幸好有他帶領我
多圖｜《新異變人》Anya Taylor-Joy　爆導演特准唔使試鏡即開工
多圖｜明日花綺羅退出AV界　轉攻電影《鋼鐵女孩》演生化人
多圖｜畢彼特戀上細29年德國女模　當街咀咀厚唇似安祖蓮娜祖莉？
多圖｜木村心美自爆係《鬼滅之刃》忠粉　上定配音班望進軍電影界
多圖｜職棒女神陳怡叡轉戰電影　自爆睇「18禁」影片學親熱
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。