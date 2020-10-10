多圖｜《信用欺詐師》21歲新星關水渚　孤兒變身女神做億萬繼承人

人氣日劇《信用欺詐師JP》電影版續集《信用欺詐師JP：公主篇》現已上映，一眾主演長澤正美、東出昌大、小日向文世、三浦春馬、竹內結子、江口洋介都有繼續出現，今集更加入不老女神徐若瑄，飾演胡家大家姐，更有人氣電影旬報十佳獎，最佳新進女演員青春女神關水渚強勢加盟！

《信用欺詐師JP：公主篇》現已上映。（電影劇照）

《信用欺詐師JP : 公主篇》今次講到一名新加坡富豪胡雷盟突然離世，在遺囑上他竟然指定從未露面的私生女Michelle為繼承人。消息一出，引起世界各地的欺詐師分身家，達子（長澤正美 飾）從街上找來只懂點頭的孤兒（關水渚 飾）偽裝成Michelle，跟少爺仔（東出昌大 飾）和理察（小日向文世 飾）一同潛入胡家跟3名子女（徐若瑄、古川雄大、白濱亞嵐 飾）爭家產。

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日本青春女神關水渚強勢加盟。（電影劇照）

事實上關水渚今年才22歲，在去年她仍未有任何演戲的經驗，卻憑實力在超過1,000人的試鏡會中脫穎而出，獲得主演電影《町田君的世界》的機會，而她更因該戲獲得電影旬報十佳獎最佳新進女演員，今年更跟一眾王牌演員出演《信用欺詐師JP : 公主篇》，在戲中更看得出她即使跟長澤正美和徐若瑄對戲都不會被壓低一線，反而恰到好處，相信會是位令人值得期待的新星。

雖然關水渚經驗尚淺，但她跟長澤正美和徐若瑄對戲時都發揮得不錯。（電影劇照）

在關水渚開始拍戲前，她以拍寫真和廣告為主，2017年憑水動樂廣告出道，雖然她一直有拍寫真，但都是以健康性感為主。她身材纖瘦、擁有一雙幼長腿，不時都會穿上比堅尼拍攝，不過她最吸引人的必定是她甜美燦爛的笑容，可愛得來又充滿陽光，完全能夠帶正能量給觀眾。

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