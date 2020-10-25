曹查理淡出影圈靠登台賺8位數字？　自爆以前拍戲一日人工夠買樓

苑瓊丹主持的香港開電視節目《開工大吉77》日前舉行煞科錄影，再次邀請多年好友曹查理出席，《香港01》把握機會跟這位「三級片皇帝」談近況，究竟淡出影壇十多年的他，如何維持生計？

盛傳曹查理曾經營大閘蟹生意，他回應指：「大閘蟹係人哋叫我去做，我話：『睬你都傻』，你知呢啲嘢好辛苦」。（梁碧玲攝）

曹查理於2003年後開始淡出影圈，透露過去十多年都靠在內地登台賺錢：「我全中國去登台，都幾好㗎，幾勁㗎，因為我喺中國知名度都幾大，我唔止係廣東省，因為我嗰陣時啲電影犀利，嗰啲三級片全中國都睇，以前睇三級片嘅人十零廿歲，而家個個都40幾歲，個個都大把錢，個個一聽到話查理出嚟唱歌，個個都想睇呀！」

曹查理表示畀面苑瓊丹才上節目，其他人找他「多多錢都唔做」。（梁碧玲攝）

問他多年來在內地吸金多少，他數手指數極不完，記者問是否有8位數字，他笑而不語，之後話這一年面對新冠肺炎疫情，工作量都沒有減少：「「呢幾個月都好多人打電話嚟，大把有得做，我下個月返去（內地），11月做到1月，一個月做6、7場左右，我嘅人工拍得住咩司、物司，拍得住有餘，七四都廿八」。究竟七四廿八，是28萬還是280萬，留待各位讀者參透。

曹查理因為拍過大量三級片而令他在內地累積不少名氣，往後登台賺不少錢。（電影截圖）

轉戰內地登台，全因股票令曹查理輸身家，他形容為「輸到係零呀」，轉行要適應：「重新再嚟去登台，初期都忍受唔到，覺得拍電影嘅點解要去登台，但始終要向現實低頭，但原來登台係咁好玩」。他表示多年來在內地工作無辛酸，內地人當他是明星般好好招呼，他每次工作完畢，翌日早上就坐最早班飛機返港，一做就16年。

曹查理透露「大傻」成奎安找他一起登台，他笑言一個惡人，一個拍三級片：「全中國兩兄弟食晒」。（梁碧玲攝）

曹查理透露八、九十年代時最風光，拍一日戲的片酬足以在深圳置業，到現在都後悔當年沒有買磚頭：「嗰陣時蠢啦，就係冇買，如果拍戲嗰陣時有買，而家已經不得了，嗰陣時我哋喺香港一日片酬，可以喺深圳買一間屋、買一層樓，一年有365日，你開365日工，再乘3，因為我開24個鐘頭工，即係每日買3間，哈哈！」