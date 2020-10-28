基斯咸士禾夫水中冥想瘋狂騷肌　兒子游水擋鏡頭反成焦點

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）出晒名大隻，健碩身型迷倒不少影迷，最近他在社交平台貼出在水底冥想的片段，除了他的肌肉吸睛，兒子不斷游出來擋住爸爸也相當搶鏡。

基斯咸士禾夫時常健身做運動，早前有外媒統計過，基斯咸士禾夫在自己的作品中有23.1%都冇着衫。（電影劇照）

基斯咸士禾夫早前推出了自家健康App「Centr」，除了有專業指導及教學影片，基斯更會親身上陣教用家如何成為下一位「雷神」，擁有完美的身型。基斯亦會於App中分享和妻子Elsa Pataky私底下的養生之道，而且更找來著名健身教練Luke Zocchi擔任顧問。

基斯咸士禾夫推出健身App「Centr」，還以自己做生招牌吸客。（網上圖片）

為了自己的健身程式，最近基斯在水底拍了一條片段，雙手合起來在水中冥想，在片段中他叫大家專心，「在這裡沒有事會令你分心，沒有事打破你的平靜，沒有一個需要您注意的人。」但就在此時兒子就在鏡頭前游出來，後來又游向正在冥想的爸爸。

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基斯示意兒子游開但失敗，兒子被推開又再游到爸爸身邊，結果基斯唯有放棄，「現在只有你和我，但…還有這個小朋友，下次再試吧。」場面搞笑。基斯最近在IG 上分享了多條短片，坐在花叢中、海邊等地方冥想。