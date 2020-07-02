Marvel雷神Thor差啲由「佢」做　改用基斯咸士禾夫全因呢個決定

澳洲男星基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）因主演Marvel漫威超級英雄片中的「雷神」（Thor）一炮而紅，從知名度不高的B咖變成全球觀眾喜愛的大牌，可是Thor這角色，他不但並非第一人選，甚至一度完全沒考慮過他，而是年紀更長10歲、更早成名的《權慾帝都：羅馬》（Rome）與《醫人當自強》（Grey's Anatomy）的Kevin McKidd。

Kevin McKidd因為演出《迷幻列車》（Trainspotting）崛起，之後在HBO影集《權慾帝都：羅馬》扮演古羅馬帝國軍人，聲勢水漲船高，尤其古典硬漢的造型更是深受觀眾喜愛。

《權慾帝都：羅馬》與《醫人當自強》中的Kevin McKidd（點圖放大瀏覽）：

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也是在差不多相近的時間，Marvel開始籌拍首部超級自家英雄電影《鐵甲奇俠》（Iron Man），叫好叫座之後，決定把其他英雄陸續送上大銀幕，因此「雷神Thor」被列入計畫中，不過當時他們參考片中主角的形象與風格的男星，正是Kevin McKidd，直到之後決定方向調整、把角色的歲數往下降低10歲，Kevin才確定與Thor無緣，Chris Hemsworth因此經過重重試鏡後過關斬將，拿下這角色。

這麼一變化，Chris Hemsworth去年登上福布斯收入最高演員前10名榜單，Kevin McKidd雖然沒成為影壇天王，卻因為長期演出長青劇《醫人當自強》，片酬還是頗為豐厚，且固定有得領，也不會太心酸。

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