吳宇森大女未婚借精生女　導演升呢做外公︰喜歡怎麼生活就怎樣過

導演吳宇森早前因為疫情關係與太太牛春龍搬回美國生活，日前二人升級做外公外婆，事關他的大女兒吳尚方未婚借精生子，透過試管方式懷孕，早前已剖腹產下混血女兒。

導演吳宇森近日升呢做公公。（資料圖片）

大女未婚借精生B女



現年74歲的吳宇森移居美國多年，與太太育有兩女一子，大女兒吳尚方是位老師，雖然未婚但早前接受試管懷孕生女，22日已在美國剖腹誕下7磅重混血女兒，BB 將會跟媽媽姓。

吳宇森與太太榮升外公外婆，昨日公布喜訊，據知孫女出世時吳宇森在電話聽到BB喊非常開心，吳宇森的太太牛春龍亦很高興，日前在社交網站上分享照片。

吳宇森於1976年3月5日，在美國洛杉磯與牛春龍結婚。長女吳尚方及次女吳飛霞，和幼子吳義方相繼在美國出世。（視覺中國）

女兒要獨力湊大B女 吳宇森與太太表示支持



女兒懷孕至生B期間都撞正美國疫情爆發，吳宇森兩公婆相當緊張，據知由於醫院規定現時只能一人陪同，雖然吳宇森想去探望女女及孫女，但為了好好照顧女兒，都讓位給太太去醫院陪伴女兒兼湊孫。牛春龍亦在醫院陪女兒住了3天，天天都「孫不離手」，更表示「看她千遍也不厭倦。」

有指吳宇森兩公婆對於女兒未婚借精生子，日後要獨力湊大B女，他們都表示支持，對女兒相當有信心。事關吳宇森、牛春龍其實也是由單親媽媽照顧長大，他們只希望家人平安健康就夠。他們也相信女兒有足夠能力養育健康及有智慧的孩子，以感恩和知足的心情迎接外孫女。

「兒女們喜歡怎麼生活就怎樣過」



吳宇森夫婦育有2女1子，雖然子女已到所謂適婚年齡，但他們兩公婆一直都未有催婚，外界如果有人問道孩子的人生大事，他們都表示順其自然，「只要孩子能獨立生活平安就好，兒女們喜歡怎麼生活就怎樣過。」



吳宇森的大女兒吳尚方擁有教育碩士學歷，是位老師。早前因為疫情關係，學校主要以視訊教學，所以她減少外出，陀住BB時都比較多留在家中。二女兒吳飛霞一直跟爸爸拍電影，小兒子吳義方就是爸爸的專用髮型師，一家五口都在美國生活，感情很好。