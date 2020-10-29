一秒拳王｜周國賢爆肌演拳手爸爸　「開鏡前已傷咗髖關節」

《一秒拳王》成為今屆「香港亞洲電影節」閉幕電影，門票秒速售罄，其實周國賢（Endy）去年曬出拳王級肌肉照時已起很大迴響，Endy更透露過程中他是負傷拍攝，形象與以往的他截然不同。

《一秒拳王》由由周國賢、林明禎、張建聲主演。（ig圖片）

《一秒拳王》由《救殭清道夫》賣座班底炮製，原創故事更是源自導演趙善恆（ToNick主音恆仔）靈感。周國賢今次大蛻變，激戰《出貓特攻隊》泰國男神查朗桑提納托古 (Chanon Santinatornkul)，拳拳到肉打到爆缸，林明禎、趙善恆、盧海鵬、袁富華、張建聲和天才童星熊倬樂亦有份演出。

《一秒拳王》由周國賢、林明禎主演。電影講述周國賢飾演的拳手有一種能力，是可以預視一秒之事的事情。因此他在比賽過程中可以避過對手，隨著不斷在拳賽勝上，更有了「一秒拳王」的稱號。

周國賢在戲中飾演一個頹廢爸爸，藉著一秒異能重新振作，嘗試為人生大平反。今次亦是周國賢首次挑戰爸爸及拳手的角色，原來拍攝時他更因為電影而負傷累累。

故事講述周國賢在《一秒拳王》飾演的角色，能夠預見後一秒所發生的事，但他就時常覺得一秒沒甚麼意思。前妻離去，遺下可愛的仔仔相依為命，他選擇放棄人生做個頹廢中年，直到遇上恆仔飾演的拳館二代，透過拳擊重燃人生鬥志。

周國賢表示《一秒拳王》是他人生裡最熱血的一部電影：「由我出道以來都給人感覺像一位書生，但因為參與這套戲又好像讓我尋回一種男子氣概，與每一個人在這套戲的合作又令我想起小時候的熱血基因。」

雖然周國賢是以歌手出道至今，但其實他也參與過不少幕前演出，但拍攝《一秒拳王》才讓他知道原來真的會拍戲拍到有工傷：「其實我沒有想太多，可能拍攝前我又沒有太錫身，訓練時已有點亂來，也沒有好好保護自己，弄得開鏡前已傷到髖關節（hip joint）位，所以其實我是負傷拍攝整套電影。」

《一秒拳王》最新海報，一秒很短，卻能創出宇宙。（電影海報）

周國賢又透過幸好獲得大家的體諒，「可能有些動作場面看似未能夠揮灑自如，因為每個鏡頭我都是帶著痛楚負傷拍攝，但我每一次都堅持全力以赴，因為不是這樣做的話就很對不起所有台前幕後。」