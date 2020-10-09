亞洲電影節｜《一秒拳王》成閉幕電影　周國賢曬拳王級肌肉

昨日（8日）香港亞洲電影節在官方Facebook上，公布了今屆閉幕電影，將會是由香港本地樂隊ToNick主音趙善恆執導，周國賢主演的《一秒拳王》（One Second Champion），周國賢一年前早已大曬拳王級肌肉照！

周國賢練到好大隻。（IG@endychowjaugwokyin）

趙善恆繼3年前的《救殭清道夫》與甄栢榮合導後，今次是他首次單人主導新作《一秒拳王》，令觀眾驚喜的是，有份演出《救殭清道夫》的大馬女神林明禎同樣會現身，按理說今次應會多多對白，更請來《出貓特工隊》泰國男神查朗桑提納托古（Nonkul）強勢加入。

相信林明禎今次在《一秒拳王》會多好多對白。（林明禎IG）

趙善恆繼3年前的《救殭清道夫》與甄栢榮合導後，今次是他首次單人主導新作《一秒拳王》，令觀眾驚喜的是，有份演出《救殭清道夫》的大馬女神林明禎同樣會現身，按理說今次應會多多對白，更請來《出貓特工隊》泰國男神查朗桑提納托古（Nonkul）強勢加入。

繼《出貓特工隊》時隔3年後，Nonkul再跟香港粉絲見面。（Nonkul IG）

男主角周國賢今次化身拳王，一早已為拍攝操到勁fit，據知戲中更會拳拳到肉打到爆缸。電影將會講到由周國賢飾演的廢中周天仁終日在酒吧避債度日，兒子對他毫無寄望，但他卻因為有一秒預知的超能力，因而被發掘擔任拳手！而從未認真看待自己的天仁，決定運用超能力，在擂台上尋回失落已久的人生初衷，為自己好好活一次。

《一秒拳王》最新海報，一秒很短，卻能創出宇宙。（電影海報）

點擊睇更多靚相：