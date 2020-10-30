「黑寡婦」施嘉莉祖安遜第三次結婚　上周末秘嫁編劇男友

Marvel超級英雄電影經典角色「黑寡婦」由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演，曾兩度離婚的她近日又有好消息跟影迷分享，透過慈善機構宣布再婚的喜訊！

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜宣布第3次結婚。（《復仇者聯盟》劇照）

施嘉莉祖安遜2008年跟「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）結婚，不過兩人結婚3年便離婚收場，後來在2014年再跟記者Romain Dauriac結婚，兩人育有一女Rose Dauriac，不過兩人的婚姻同樣長不過3年，於2017年離婚。

賴恩雷諾士、Blake Brown：

施嘉莉祖安遜跟老公Colin Jost透過Meals on Wheels America宣布結婚消息。（Meals on Wheels America IG）

後來施嘉莉祖安遜再遇到現任丈夫，擔任編劇的Colin Jost，兩人曾多次出席公開活動。二人近日透過慈善機構Meals on Wheels America正式宣布已經結婚的消息，已於過去的周末舉辦，消息講到：「我們很高興告知大家施嘉莉祖安遜跟Colin Jost已在上周末結婚，在遵循新冠肺炎的安全指引下，他們跟親人和所愛的人一同慶祝，他們的願望就是在困難的時期為脆弱的長者提供幫助。」更有呼籲粉絲透過Meals on Wheels America捐錢給予有需要的人士。

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