「美國隊長」基斯伊雲斯自曝曾兩邀特朗普會面　卻遭對方連環拒絕

2020年美國總統選舉臨近，除了兩位候選人出盡法寶爭取合資格的選民支持外，明星助選團也不時聲援他們的支持者，就如早前復仇者在網上集結為拜登籌款。近日「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）繼續發揮其影響力，他出席Jimmy Kimmel的節目時，又再次談及現任美國總統特朗普。

基斯伊雲斯近日稱曾兩次邀約特朗普會面。（Getty Images）

「美國隊長」基斯伊雲斯在今年年初創建了一個以兩黨為合作目標的網站「A Starting Point」，網站聲稱旨在向美國民眾提供不偏不倚的準確新聞，而創辦人的基斯伊雲斯更表明不會在網站上添加他的個人觀點，他只希望選民可以清楚了解美國的政治世界。

基斯伊雲斯在Marvel電影宇宙中飾演美國隊長。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

早前「美國隊長」基斯伊雲斯獲邀出席由美國名嘴占美金梅（Jimmy Kimmel）主持的節目《Jimmy Kimmel Live!》，前者表示曾兩次邀約與現任美國總統特朗普會面，但兩次都遭到拒絕。當時占美金梅問基斯伊雲斯成立網站時，獲演藝界及政界明星拍片支持，那麼基斯伊雲斯有否找特朗普呢？

基斯伊雲斯指他自己曾找特朗普會面，但卻遭對方連環拒絕。（《Jimmy Kimmel Live!》影片擷圖）

基斯伊雲斯回答：「你必須這樣做，對嗎？你必須，但我不應該這樣說。」他續指出，原來他不只一次邀請特朗普：「我問他，他拒絕了。他拒絕了我兩次，而我履行了我的職責。」