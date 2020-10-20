美國隊長基斯伊雲斯擔正《The Boys》？　換臉演渣男英雄護國超人

Amazon漫畫改編美劇《黑袍糾察隊》（The Boys）中的「護國超人」（Homelander）儘管作惡多端，依舊獲得超高人氣。曾為《竊盜警長》（Banshee）主演的男星Antony Starr也因此再度受到粉絲關注，被大讚演技了得。

雖然Antony Starr是飾演「護國超人」的不二人選，但不免還是有部分粉絲希望看到別的演員詮釋這位角色的模樣。

近日一名網友就在Reddit分享一段短片，運用深度偽造（Deepfake）技術把劇中「護國超人」改成「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的臉，逼真程度真的讓沒看過劇集的觀眾誤認是基斯伊雲斯的新作。

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除了基斯伊雲斯外，也有人指出希望能剪輯一版換成《權力遊戲》「Jamie」男星Nikolaj Coster-Waldau的臉龐。此外，「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）、「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）也在網友的名單中，認為他們皆能勝任這個角色。不過儘管如此，多數粉絲還是認為Antony Starr的演出無法取代，簡直把「護國超人」演活了，難以想像其他演員詮釋的模樣。

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《黑袍糾察隊》節目統籌Eric Kripke日前公開第三季首集標題「PayBack」，暗示著新登場角色「士兵小子」（中文暫譯，Soldier Boy）的到來，此角色隸屬於叫作「償還者聯盟」（中文暫譯／PayBack）的組織，原型是復仇者聯盟。

「士兵小子」一角由《超自然檔案》（Supernatural）「Dean」男星Jensen Ackles飾演，該角色是以「美國隊長」作為靈感創作出來的。此選角也算是彌補當年眾多粉絲期望他演出美國隊長卻未能如願的遺憾。

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《黑袍糾察隊》第三季將於2021年初開拍，目前尚未宣布上線年份。

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