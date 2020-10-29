【蜘蛛俠3】疑似首波片場照流出　劇情竟與《美國隊長3》有關連？

在Marvel電影宇宙飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）在完成《Uncharted》的拍攝工作後，早前他透過其社交網站向粉絲表示他身在亞特蘭大，並稱已經獲得劇本及準備投入拍攝。他更揚言汲取教訓，不會輕易再劇透。豈料近日仍然有首波片場照流出，還讓粉絲猜測Marvel Studios的多重宇宙可能比粉絲想像還要盛大。

湯賀蘭早前表示已經抵達亞特蘭大，並準備投入《蜘蛛俠3》的拍攝工作。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》未開拍已經傳出不少消息，當中包括有指奧斯卡影帝占美霍士加入Marvel電影宇宙再演電魔、繼而傳出「奇異博士」班尼迪甘巴貝治將會出任蜘蛛俠的導師、之後又傳出三代蜘蛛俠會首次在真人版同場競技，甚至還傳出將有其他的蜘蛛俠登場，演員陣容之強勁，媲美2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》。

《蜘蛛俠3》的首波流出劇照竟與《美國隊長3》有關？（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

雖然「蜘蛛俠」湯賀蘭早前表示已收到劇本，但表明不會重蹈覆徹劇透，可是近日傳出竟有其他員工接替了湯賀蘭的劇透工作。據了解，一名「fabian_ri_chad」的幕後工作人員在其Instagram貼出《蜘蛛俠3》的片場照，其中一張還寫上「NEW SPIDER-MAN OTW」，有粉絲發現該張片場照的道具竟然是來自《美國隊長3》用來控制寒冬戰士思想的機器。

蜘蛛俠在《蜘蛛俠：決戰千里》時面臨重大危機，未知Marvel Studios會如何處理。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

於是這張照片又再讓網民發揮無限想像，猜測可能Marvel Studios會透過此機器，製作出複製版蜘蛛俠Ben Reilly，又稱Scarlet Spider，而這隻蜘蛛俠就是複製自Peter Parker。之後還有網民留言稱，Peter Parker在《蜘蛛俠：強勢回歸》的蜘蛛俠自製戰衣就是向Ben Reilly的蜘蛛俠版本致敬。

網民透過這張疑似屬於《蜘蛛俠3》的片場照，猜測Ben Reilly準備加入MCU？（Marvel Comics）

當然有另一派網民認為，這張片場照並不屬於《蜘蛛俠3》，而是幕後員工徹徹底底的惡作劇，皆因很難想像《蜘蛛俠3》如何能連接到《美國隊長3》，甚至有網民指出，目前傳出會成為《蜘蛛俠3》的反派非常多，當中包括電魔及六大狂魔（Sinister Six）等，Marvel Studios不會如此武斷再新增另一位反派。