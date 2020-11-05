【天能TENET】基斯杜化路蘭稱滿意票房：別把責任推在疫情身上

荷里活大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），每逢推出新電影都會成為全球焦點，今年受新冠肺炎疫情影響，北美多個地區的戲院暫停運作下，新作《天能TENET》成堅持在戲院上映，最終票房不似預期，加上口碑毀譽參半，北美票房只得5380萬美元（約港幣4,100港元），而全球總票房就接近3.5億美元，扣除2億美元製作成本，加上其它開支，片商仍需承擔5000萬美元（約港幣3,900港元）虧損。

《天能TENET》在疫情下收3.5億美元票房，基斯杜化路蘭表示滿意。（劇照）

近日基斯杜化路蘭受訪首次談及票房問題，他表示對《天能TENET》的成績感到滿意，但提醒其他片商別錯重點：「我擔心其他片商從我們的成績中，得到一個錯誤的結論，與其著眼於本片是怎麼成功，片方是怎麼賺錢，他們應該著眼於作品有否達到疫情前的預期，而不是以疫情作為所有損失的藉口，我們還是要讓電影行業慢慢適疫情後的狀態，甚或重建行業。

縱然《天能TENET》口碑毀譽參半，但至少話題性十足。（劇照）

基斯杜化路蘭一直提倡觀眾入戲院欣賞電影，面對疫情電影業大受打擊，他更強調入戲院的重要性，行業需要面對一個「新的現實」：「長遠來看，去電影院看電影是生活中的一部分，就像去餐廳吃飯一樣。但在當下，每個人都要適應新的現實。」