TENET天能｜影迷抽絲剝繭分析Neil真身　玄機竟同女主角個仔有關

由基斯杜化路蘭執導，尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》上映後話題不斷，燒腦劇情、電影埋藏下各種細節都足夠讓影迷細味咀嚼。 其中一個影迷推論就是關於戲份不多的一個角色，女主角「Kat」的兒子「Max」的真正身分，掀起熱烈討論。 （內容含劇透，請請斟酌閱讀）

路蘭的作品一向不會有角色會是多餘的，所以影迷都相當留意戲中各個人物的背景和細節。(《TENET天能》劇照 )

《TENET天能》由基斯杜化路蘭執導，大部分影迷看過戲後也需要腦補電影提及過的物理學、科學概念、時空理論才能更了解個故事。

導演的作品多數沒有任何一個角色會是多餘的，所以觀眾們都留意到戲中，「Kat」的兒子「Max」這角色，甚至有網民對角色抽絲剝繭，分析後發現相當震驚的理論。

Neil的真正身份



有影迷認為，其實由羅拔柏迪臣飾演的Neil，其實就是「Kat」來自未來的兒子「Max」。在電影中我們都可以看到男主角一直冒死保護及拯救「Kat」，讓她跟兒子重逢，女主角也不時提到兒子想到龐貝。

有外國影迷隨著這個劇情查看角色的背景就發現，「Max」其實是拉丁文「Maximilien」的縮寫，在英文的意思有最大的意思。

羅拔柏迪臣在戲中演出「Neil」。(《TENET天能》劇照 )

女主角兒子的名字藏玄機？



看到這不知大家有沒有發現，如果以戲中的逆行理論去看，「Maximilien」最後的4個英文字母倒起來就是「Neil」，同時也符合與電影的逆向概念，這個細節也太巧合了吧。

不過這個猜測現時還停留在粉絲理論，導演早前接受《EW》訪問時就表示：「我們認為他（羅拔柏迪臣）的角色名稱是Neil，但你永遠不知道他的真實身份。」那是否代表Neil的真正身分暗藏玄機？確實答案或許只能靠影迷自行理解，正如《潛行凶間》也沒明確指明里安納度狄卡比奧到底有否回到現實？片尾的陀螺繼續轉動，留下一個問號讓大家解讀。