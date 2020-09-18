【TENET天能】拆解電影燒腦時間線　「祖父悖論」成時空旅行關鍵

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》，在上映後隨即引起熱烈討論。無論是角色的故事時間線，抑或是順行及逆行互相影響，其中由羅拔柏迪臣曾在戲中提到的「祖父悖論」，讓影迷陷入燒腦迷宮。 （注意！！！下文含劇透！！！）

《TENET天能》的時間順逆讓讓觀眾難以即時消化。（《TENET天能》劇照）

在探索夢境及星際漫遊後，導演基斯杜化路蘭今次透過掌控時間，讓時間流逝成為故事的主軸，從而帶領觀眾進入一場時空交錯的體驗，故相信電影最難理解的部份就是時間的流動。電影由開頭一直都是順序發生，直到伊麗莎白迪碧琪的角色被逆轉子彈擊中後，「主角」從這刻才走入逆轉時間的大門，開始第一次的時間逆轉。

戲中以紅色及藍色分別代表時間順行及逆行。（《TENET天能》劇照）

而在電影的結尾當主角、尼爾及艾佛斯完成任務後，尼爾向主角表示「是你招攬我的」，由此可以推斷主角逆轉回到過去找到尼爾，並將他訓練成為在未來保護自己的伙伴。整個故事由基輔國家歌劇院開始，導演帶觀眾走入時間的迴圈，在經歷了無數次的逆轉時間後，主角最終完成使命，成功拯救世界，因此他創立了天能，就跟電影首次釋出的電影動態海報一樣，不斷迴圈從而能夠掌控自身命運。

其實主角「第一次」逆行是因為要拯救Kat。（《TENET天能》劇照）

當涉及時間旅行或改變歷史的作品時，「祖父悖論」都會用上，而今次戲中尼爾就向主角提出了「祖父悖論」，簡單來說，即如果時間旅行者回到過去，並殺死了其祖父，這是否代表時間旅行者就不會存在。支持「祖父悖論」的人認為，如果時間旅行者真的把祖父殺死後，時間旅行者就不會存在。可是如果「祖父悖論」真的這樣理解，那麼時間旅行者就不會存在，他也不可能回到過去殺死祖父，因此衍生了悖論難題。

相信導演是透過時間向觀眾解釋活在當下的重要。（《TENET天能》劇照）

時間旅行者冇法改變過去

在過去曾有不少人回應有關此悖論，當中有兩種可能。其一是假設時間旅行者回到過去，但基於某種平衡，時間旅行者就沒有辦法去改變過去，而悖論就不會出現；第二是時間旅行者不能與該時空的人接觸，更不用說改變當下的發展，就像觀眾一樣只能夠觀看，即使時間旅行者回到過去，但也不會出現悖論。

正如觀眾常說，不要嘗試去理解，只需要感受就可以。（《TENET天能》劇照）

一場「宿命」

至於在《TENET天能》中，主角與尼爾並沒有提供明確的答案，只是重覆一句說話「已經發生的就會發生」。這個理論跟《星際啟示錄》中的墨菲定律有相似的地方「凡是可能出錯的事就一定會出錯」。雖然發生的一切都會發生，但導演巧妙地透過主角向觀眾指出，自由意志的重要，所以當主角問尼爾這是「宿命」，但後者回覆這是「現實」。從基輔國家歌劇院開始，原來都是主角自己掌控命運，只不過是經由未來的自己。