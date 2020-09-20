TENET天能｜觀眾走漏眼配角有彩蛋　呢位Marvel超級英雄都有份拍

由基斯杜化路蘭執導，尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》上映後話題不斷，燒腦的劇情、電影中的各種細節以及演員們都是很多影迷關注的重點。 片中除了有不少《哈利波特》系列的班底有份演出，原來有不少觀眾都走漏眼，沒發現有位Marvel 超級英雄都有拍《TENET天能》，戲份不算很多但都在戲中有關鍵的作用。

由基斯杜化路蘭執導，尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》上映後話題不斷。（電影劇照）

《TENET天能》飾演長官「Ives」的艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson），他是進行時間鉗形攻勢時的紅隊隊長，過程的演出，最深刻的一定要數在《復仇者聯盟2：奧創紀元》飾演「快銀」（Quicksilver）。

艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）在《TENET天能》飾演長官「Ives」。（影片截圖）

除了演過「快銀」，艾朗莊遜另一部代表作是《勁揪俠》（Kick-Ass），飾演廢青主角「勁揪俠」。

艾朗莊遜在《TENET天能》飾演「Ives」，戲份話少不少，他跟男主角和Neil 最後演的那場戲都是全片關鍵，把「演算機」分給大家。

可能因為「快銀」在《復仇者聯盟2：奧創紀元》以《TENET天能》演出的造型有很大反差，所以觀眾都沒留意到這點。艾朗莊遜其實都有一定知名度，在《TENET天能》也有不算少的戲份，但他都沒有在《TENET天能》的宣傳海報上出現。

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現實中，艾朗莊遜上個月就被影到練得一身好肌肉，在海灘上大騷身材，非常健碩，他私下與太太一段相隔23年的戀情亦非常浪漫及動人，成為傳媒焦點。

《勁揪俠》是另一部代表作。（《勁揪俠》劇照）

現年30歲的艾朗莊遜與現年53歲的太太Sam Taylor-Wood，相當恩愛，艾朗莊遜專一程度更令他獲封為絕世好男人。艾朗莊遜跟Sam拍攝2009年的《約翰連儂：不羈前傳》（Nowhere Boy）時認識，Sam是電影的導演。當時他只有18歲，女導演Sam 42歲，二人相遇後很快便一見鍾情。他們公開戀情時曾惹來不少負面的抨擊，但他們的戀情始終都開花結果，二人在2010年誕下第一個女兒 Wylda Rae，2012年產下次女Romy Hero。