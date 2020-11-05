【蜘蛛俠】湯賀蘭又劇透？　IG限時動態上傳現場片段有玄機

電影
撰文：
最後更新日期：

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠》電影系列近日開拍第3集，由於他出晒名是「劇透王」，網民十分留意他的一舉一動，看看有什麼蛛絲馬跡透露劇情，日前終於俾大家等到啦！

湯賀蘭日前在IG的限時動態分享拍攝《蜘蛛俠3》的幕後片段，身穿《蜘蛛俠：強勢回歸》的舊戰衣而引起網民熱烈討論。（IG截圖）

事源湯賀蘭日前在IG的限時動態上，分享拍攝《蜘蛛俠3》的幕後片段，見他穿上蜘蛛俠戰衣舉高雙手，身旁有工作人員在準備，乍看沒什麼特別，但觀察力強的網民就發現有玄機！片中湯賀蘭身穿的戰衣，並非跟去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的一樣，這一件是他在第一集《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中所穿過的。

重溫《蜘蛛俠》精彩場面

+16
+16
+16

雖然不能肯定湯賀蘭上傳的片段是新是舊，但可以推斷《蜘蛛俠3》或會出現回憶片段，這等小訊息已足夠令影迷瘋狂，若然湯賀蘭一直只是扮演假「劇透王」，只能說Marvel Studios跟他都相當識玩。

【蜘蛛俠3】疑似首波片場照流出　劇情竟與《美國隊長3》有關連？
【蜘蛛俠】YouTuber自製蜘蛛絲噴射裝置　獲網民激讚極專業
【蜘蛛俠3】試鏡片流出證新超級英雄登場　Marvel急刪短片防劇透
【蜘蛛俠3】SONY否認會三代同堂？　粉絲唔信︰唔想太快公布
【蜘蛛俠3】知情人士狂爆蜘蛛宇宙消息　傳蜘蛛俠宿敵將陸續加盟
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。