【蜘蛛俠3】知情人士狂爆蜘蛛宇宙消息　傳蜘蛛俠宿敵將陸續加盟

近日關於《蜘蛛俠：決戰千里》續集的消息滿天飛，除了有指「奇異博士」班尼迪甘巴貝治將會加入戰圈外，還傳出他就是把第一代及第二代《蜘蛛俠》系列電影部份角色帶到Marvel電影宇宙的重要人物，當中包括由杜比麥奎爾和安德魯加菲飾演的蜘蛛俠，以及由占美霍士飾演的電魔。近日再有知情人士繼續放風，指《蜘蛛俠3》的陣容比現在傳出來的還要誇張。

傳占美霍士飾演的電魔會在《蜘蛛俠3》亮相。（網上圖片）

據外國傳媒《FandomWire》早前報道，首代蜘蛛俠的杜比麥奎爾及二代蜘蛛俠的安德魯加菲已經跟Marvel Studios及SONY簽約，並會在湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》亮相，之後甚至還傳出由湯哈迪飾演的毒魔都會在《蜘蛛俠3》出現。

有指《蜘蛛俠3》還會有湯哈迪飾演的毒魔登場。（網上圖片）

除了首兩代蜘蛛俠外，近日再有消息指出，蜘蛛俠的宿敵綠魔亦都會現身。據知情人士Daniel Richtman稱：「綠魔都將會回歸，但目前不清楚是否由威廉達福（Willem Dafoe）飾演，因為他的角色在森溫美（Sam Raimi）的《蜘蛛俠》電影中死亡，或者蜘蛛俠宇宙可以解釋這時間線。這也可能是《蜘蛛俠2：決戰電魔》的綠魔。」當時綠魔來到第二代，他是諾曼奧斯本（Norman Osborn）的兒子，並由戴恩迪翰（Dane DeHaan）飾演。

有指綠魔都會現身《蜘蛛俠3》，但未知是第一代還是第二代綠魔。（《蜘蛛俠2：決戰電魔》劇照）

除此之外，外媒《MCU Cosmic》引述知情人士消息報道，SONY及Marvel Studios已經找到了一位演員來飾演Miles Morales。雖然目前未知Miles Morales會否在《蜘蛛俠3》，但據了解，這角色的出現必需要在一部SONY的Marvel電影中出現，所以最大機會或是《蜘蛛俠3》。《蜘蛛俠3》未開拍都已經傳出這麼多消息，假如這些消息最後屬實的話，相信影迷會更加期待。

據了解，Miles Morales也會在《蜘蛛俠3》首次亮相。（網上圖片）

除了蜘蛛俠宇宙的消息外，另一業內人士稱，Marvel Studios還計劃把蜘蛛俠及死侍放在同一電影上。據Mikey Sutton指出：「兩家公司對於蜘蛛俠及死侍合作開拍一部電影感到非常高興。目前沒有任何一位電影人在這項目上，當然也不會是《蜘蛛俠3》。不過SONY及Marvel Studios樂於見到湯賀蘭與賴恩雷諾士合作。」