【蜘蛛俠3】試鏡片流出證新超級英雄登場　Marvel急刪短片防劇透

這個月關於《蜘蛛俠：決戰千里》續集的消息滿天飛，由傳占美霍士（Jamie Foxx）加入Marvel電影宇宙開始，再傳出三代蜘蛛俠將同框演出，之後甚至傳來奇異博士將會擔任蜘蛛俠的新任教父。近日有指一條關於角色Miles Morales的試鏡片段在網上流出。

傳占美霍士飾演的電魔會在《蜘蛛俠3》亮相。（網上圖片）

據外媒《MCU Cosmic》上周引述知情人士Jeremy Conrad的消息指出，第二代終極蜘蛛俠Miles Morales將在《蜘蛛俠3》登場。當時他還指出SONY及Marvel Studios兩大公司已經找到一位演員飾演此角色，並預計這角色會在今集登場：「據一位可靠的消息人士跟我說，SONY及Marvel Studios已經找到真人版的Miles Morales。我不知道他是誰，更不知道是否為了《蜘蛛俠3》，但他在《蜘蛛俠3》登場會更合理。」

有指Miles Morales將在《蜘蛛俠：決戰千里》續集出場。（網上圖片）

如今這消息逐漸明朗，皆因近日網上流傳出一條Miles Morales的試鏡片段。可惜這片段目前遭Marvel刪走，而外媒《Murphy's Multiverse》則以文字版將片段重現影迷眼前：「這條片有兩部份，一名年輕的非裔美國人為其父母的餐廳送外賣，期間他被紐約市警察局的警員截停，皆因他穿上某種蜘蛛俠的裝備。當時他解釋指自己是蜘蛛俠的粉絲，但明顯地，在這宇宙成為蜘蛛俠的粉絲並不是一件好事。」

據了解，Miles Morales也會在《蜘蛛俠3》首次亮相。（網上圖片）

至於第二條試鏡片則是見到這位年輕男子與父親對話，之後他再與另一位男子對話。當他與後者對話時，電視上播放著即時新聞，指出「蜘蛛俠」被發現倒斃在博物館內，目前未知該位「蜘蛛俠」的真正身份。最後《Murphy's Multiverse》提醒影迷官方未確認任何消息：「目前這遭刪走的試鏡片段可能與SONY及Marvel Studios的《蜘蛛俠3》沒有任何關係，但也有可能是《蜘蛛俠3》的真實內容，故試鏡片段流出可能含有超強劇透內容。」

不知名演員正為Miles Morales試鏡。（網上圖片）

其實在《蜘蛛俠：強勢回歸》刪減片段，由Donald Glover飾演的Aaron Davis都曾提及他自己的姪兒名為Miles，當時他被蜘蛛俠綁在車上，因未能脫身而要向Miles求救，所以不少影迷都認定其實Miles就是Miles Morales。