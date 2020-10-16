【蜘蛛俠3】SONY否認會三代同堂？　粉絲唔信︰唔想太快公布

超級英雄電影《蜘蛛俠3》（Spider-Man）繼續由湯賀蘭（Tom Holland）主演，有指今集將會跟《WandaVision》和《奇異博士2》一樣，大玩多重宇宙，因此會有多個角色出現在《蜘蛛俠3》中，包括奇異博士、反派電魔等人，有指SONY正在跟「毒魔」湯哈迪（Tom Hardly）商談當中，而早前更有消息指SONY的相關人士證實首代及二代蜘蛛俠均已簽約強勢加盟《蜘蛛俠3》。

外媒《FandomWire》報導，有SONY的相關人士證實首代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire），以及二代安德魯加菲（Andrew Garfield），將會加入《蜘蛛俠3》，而且兩人已成功簽約，認真可以三代「蜘蛛俠」同堂抗敵，兩人將會在最終的大戰，被加入到湯賀蘭的宇宙中。有粉絲笑言有機會好似《復仇者聯盟4：終局之戰》一樣，將他們召喚出來，不過Marvel一向唔做冇新意的事，所以仍然令粉絲很期待一眾舊面孔的驚喜現身！

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由於爆出消息後，令粉絲極為哄動，外媒ET Canada向SONY查詢，SONY最終回應：「那些傳言中的選角是未經證實的。」似乎未有全盤否定。有粉絲深信杜比麥奎爾和安德魯加菲已經成功簽約，只是SONY唔想太快公布消息。

有粉絲製圖扮劇照，預先「睇」三代蜘蛛俠同框。（網上圖片）

有網民留言指出「第一代會不會太老呀？」、「第一代係最神似近似漫畫角色」、「第二代完全搵錯人，個樣又囂張、目中無人，零好感」、「第一代仲可唔可以穿到套緊身衣」，不過依然有很多粉絲非常期待睇到三代同堂的畫面，「淨係3代同框已經夠晒號召力」、「好正」、「必睇！」等等，亦有粉絲理性地分析「第一代做到神似但係做唔到蜘蛛俠既幽默，第二代做到多口但係做唔到幽默，第三代先係最接近蜘蛛俠原型」。