《魔物獵人》Tony Jaa同吳宗憲撞樣？本尊直言：簡直就像我的兄弟

泰國「拳霸」柏朗伊雲（Tony Jaa）於即將上映的特效大片《魔物獵人 Monster Hunter》演出一名異世界的戰士，與女主角美娜祖華維茲（Milla Jovovich）有不少互動。他日前接受亞洲媒體視訊聯訪時，由於外型酷似台灣綜藝天王吳宗憲，台灣記者還拿出照片給他看，他看了以後立刻哈哈大笑：「這就像是我的兄弟」。

Tony Jaa是泰拳拳王，身手相當俐落，過往曾拍過港片《殺破狼2》、《葉問外傳：張天志》以及荷李活電影《狂野時速7》等大片，這次能主演荷李活大片《魔物獵人》，讓他喜出望外，只因這是他最愛的電玩遊戲，一獲選就立刻與朋友分享喜訊，卻被朋友虧「你演怪物嗎？」他無奈回：「才不是，我演獵人。」

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Tony Jaa過往與甄子丹、雲迪素（Vin Diesel）等大牌明星都合作過，他認為甄子丹是個武術大師：「他什麼都知道，他知道攝影機的走位，知道怎麼拍武打戲才會最好看」更讚賞甄子丹能將中國功夫鎔鑄進動作電影裡面，是個傑出的武打明星。

Tony Jaa首度與美娜祖華維茲合作，也為她的敬業態度所折服：「無論是打、摔或是肘擊，她幾乎都會親自上場。」可見她貴為大明星，依舊求好心切，有幾場戲與東尼對打時，還會主動喊「東尼，盡全力打我」，讓東尼反而有些退縮：「我怕不小心傷到她」。《魔物獵人》將於12月4日上映。

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