母子逆緣｜長澤正美破格演墮落母親　唆擺兒子為錢殺祖父母

由日本女星長澤正美主演的新戲《母子逆緣》（Mother），今個星期在Netflix全球上架，長澤正美在新片中演技大蛻變，顛覆過往形象，挑戰飾演一位墮落放蕩的母親，沉溺性愛，有不少大膽情慾戲。 電影改編自真實事件「川口高齡夫婦殺害事件」，而長澤正美就透露她當初接下這個角色時，其實都有些猶豫，坦言自己不想了解這位「秋子」。

長澤正美飾演單親媽媽，經常利用兒子替她周圍問人借錢。（電影劇照）

利用兒子周圍問人借錢



由長澤正美、阿部貞夫以及奧平大兼主演的電影《母子逆緣》，早前在Netflix上架，由日本名導大森立嗣執導的最新作品《母子逆緣》，劇情講述單親媽媽秋子 （長澤正美 飾）與兒子周平相依為命，為扶養孩子四處呃錢，還因此慘遭「斷六親」，直到她遇見一位聲稱愛自己的酒店男公關遼 （阿部貞夫 飾），兩個人情投意合、整天四處玩樂，卻沒想到這場愛情竟是另一個無底深淵。

入住情趣酒店迫兒子浸鴛鴦浴

長澤正美今次再卸下玉女的包袱，在片中挑戰演一位墮落放蕩的母親，角色「秋子」一心渴望被男人寵愛、整天沉溺於與不同男人發生關係，卻忽略了養育孩子的責任，育兒方式更是不敢苛同。

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改編自真人真事「川口高齡夫婦殺害事件」



長澤正美在電影中有不少大尺度的床戲及情慾戲，甚至帶兒子入住情趣酒店時，強迫兒子與她及男友浸鴛鴦浴，在兒子旁邊做愛毫不避忌，情節引起不少影迷討論。

《母子逆緣》其實是改編自真人真事「川口高齡夫婦殺害事件」，一場發生於 2014 年的兇殺案意外，揭露一位 17 歲男孩從小受生母、養父虐待，更被母親唆使四處借錢。最後還為盜取錢財、殘忍殺害自己的祖父母，新聞曝光後引發日本一陣騷動，可說是當年最震驚社會的兇殺案。

長澤正美一度猶豫是否要接演

對於要演出這個極具爭議的角色、秋子這位母親的行為，長澤正美坦言「連我自己都沒有辦法同情這個角色。」

長澤正美也透露當初一度猶豫是不是要接演，「的確有過遲疑，後來是因為希望可以符合跟作品相關成員與朋友們的期待，我希望完成它的心情不斷地湧現，所以接受了這個角色的挑戰。」

電影是改編自真實事件，長澤正美沒有刻意對「秋子」的角色做研究，她透露自己不能認同這女人的想法。（電影劇照）

「我不想去瞭解她」



因為電影是改編自真實事件，長澤正美沒有刻意對「秋子」的角色做研究，她透露自己不能認同這女人的想法，「我不是不能懂秋子，而是不想去瞭解她。我自己是這樣的心情不斷湧現的。」

加上現實中的長澤正美未結婚生子，她是以「周平」的角度去研讀劇本的，「這樣我才能跟他一樣，對周平母親的情感有共同的感受與心情。」

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希望想成為廚藝到家的媽媽



秋子這個角色黑暗，她認為媽媽是一種難以忽略的存在，就像活生生的人生導師般的存在，因此她對這部戲特別有興趣。而她自己對母親最深刻的回憶就是，「媽媽幫我剝皮的桃子，比自己剝皮的桃子要更好吃，我覺得這其實很不可思議。至於想要成為什麼樣的母親，希望是能夠做出美味家庭料理的媽媽呀。」