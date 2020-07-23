信用欺詐師公主篇｜與三浦春馬續前緣　長澤正美：幸好有他帶領我

由長澤正美主演的日本電影《信用欺詐師：公主篇》終於在日本上映，同劇更有東出昌大、小日向文世，3人今早出席日本電視台節目接受訪問，主持都有提到上星期自縊的日本當紅男星三浦春馬，令現場氣氛變得哀傷。

長澤正美在提到三浦春馬時，都顯得情緒低落。（影片擷圖）

由於三浦春馬有份出演《信用欺詐師》首部電影《信用欺詐師：香港浪漫篇》，當中飾演天才戀愛詐欺師Jesse一角，跟赤星榮介（江口洋介 飾）聯手對付達子（長澤正美 飾），跟長澤正美有感情戲以及甜蜜的場面，不過三浦春馬介入騙局爭奪巨鑽後最終被反詐欺，失敗收場。

今日在節目上，長澤正美講到她跟《公主篇》會跟三浦春馬再續前緣，兩人更有一起共舞的場面，大讚三浦春馬跳舞好叻，因為有他帶領才能順利完成拍攝。

長澤正美在《公主篇》會跟三浦春馬再續前緣。（電影劇照）

而曾受到三浦春馬幫口叫大家唔好指責佢的東出昌大表現得非常難過，更有更哽咽表示：「自己未接受到，希望大家能感受到三浦春馬的努力。」希望大家可以睇戲笑得開心。

據了解，一眾演員將開始《公主篇》的宣傳活動，不過電影方原先都沒有安排三浦春馬隨團出席，未知是否因為他本來就有很多拍攝工作在身。