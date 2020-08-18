少林足球｜黃一飛漲爆現身十足「多仔佛」　細龜：佢瘦咗10幾磅喇

「星爺」周星馳身邊從不乏演員，更有不少觀眾見慣見熟的面口，除了吳孟達外，黃一山（細龜）以及黃一飛都是星爺的御用演員，兩人都曾在《破壞之王》、《九品芝麻官》和《濟公》合作過，而兩人的代表作必定是《逃學威龍》以及《少林足球》。

《少林足球》中有不少金句，其中一句一定係「大師兄返嚟喇！」（電影劇照）

一直以來都有不少人誤以為黃一山（細龜）以及黃一飛是親兄弟，皆因兩人同姓黃、又因都有移居內地不時都會見面、又會出現在對方的直播當中。其實不然，兩人只是十分要好的朋友。

近日73歲的飛哥跟細龜在一個成都的活動中合體，飛哥更是難得在大眾面前露面，明顯暴脹不少，但據細龜講，這身型已經較早前「消瘦」了！

對於黃一飛，大家一定記得他在《少林足球》扮演的大師兄「鐵頭功」一角。（電影劇照）

雖然比起《少林足球》的「大師兄」，黃一飛還是肥了很多，但細龜對外表示︰「飛哥已經瘦咗好多，之前仲肥呀！已經瘦咗10幾磅，但冇乜病痛。」有網民見到飛哥近照，不期然想起他似「多仔佛」，好有福氣。

有網民見到飛哥近照，不期然想起他似「多仔佛」，大指佢好有福氣。（細龜微博／網上圖片）

細龜都有提及飛哥長居深圳，因為自己住在廣州的關係，所以二人不時都會見面，細龜都有講到飛哥有3個女，似乎已經做埋外公，前日更有一同出席成都活動。

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