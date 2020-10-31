盤點10套當年被鬧爛片後變神作　周星馳有兩套榜上有名

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回顧當年的電影，有不少在上映時期被觀眾嫌棄，直言「簡直是爛片！」睇戲同時差點就𠝹爛戲院張凳，但今時今日卻被捧為神作，一睇再睇都睇唔嫌，10套入面，星爺周星馳就有兩套上榜喇！

周星馳主演的《賭聖》當年票房大收。（電影劇照）

有指當年《賭聖》票房大收，星爺提名第10屆香港電影金像獎最佳男主角，更因此而殿定笑匠地位，所以星爺十分信任劉鎮偉，後來才會一起拍《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》以及《西遊記大結局之仙履奇緣》。

《西遊記》當年都俾人鬧到飛天。（電影劇照）

不過有指當年入場睇《西遊記》的觀眾睇到勁嬲，直頭嬲到搣爛張飛，鬧到飛天，加上《西遊記》本來放在新年賀歲檔上映，影迷諗住開開心心入場大笑一餐，但萬萬想不到套認真愛情作，又講前世今生等等，大失所望。

《回魂夜》當年都被批評為爛片。

劉鎮偉拍《西遊記》時堅信電影會成功，誰知票房失利、口碑又差，劉鎮偉希望借《回魂夜》挽回名聲，所以憑信心在該戲中寫出影射自己的角色Leon，因為在戲中他被人誤會係個痴線佬，實則是個捉鬼大師，雖然當年他再搵星爺拍戲時，星爺對佢都有質疑，不過都抱着再試多次的心態去拍，最終結果都是失敗告終，反而是近年有不少影迷會講起當中的經典對白或場面，例如：「俄羅斯練膽大法」、「大佬啊！你唔好咁癡線啦！」、「最緊要揸緊個信念，鬼都奈你唔何呀！」等等。

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