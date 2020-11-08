母子逆緣影評｜悲劇故事極壓抑　長澤正美演無賴放蕩母全片最精彩

在Netflix上架的新戲《母子逆緣》改編自真實事件「川口高齡夫婦殺害事件」，由長澤正美、阿部貞夫、奧平大兼主演。 故事沉重，講述一名男孩從小被生母、養父虐待，媽媽利用她借錢、犯案。看完片後心情極為壓抑，尤其知道現實中有男生的確遇上這樣的不幸，絕對會有種悲從中來的感覺。

導演大森立嗣執導的最新作品《母子逆緣》，最近在Netflix上架，長澤正美與兒子的關係非常畸形。（《母子逆緣》截圖）

日本導演大森立嗣執導的最新作品《母子逆緣》，最近在Netflix上架，電影講述單親媽媽秋子 （長澤正美 飾）與兒子周平相依為命，但他們之間的親子關係卻非常畸形。秋子是社會上的寄生蟲，終日遊手好閒，張口就問父母家人借錢，後來更利用兒子四處呃錢。

長澤正美飾演單親媽媽，經常利用兒子替她周圍問人借錢，經常只顧自己走在前面，失意時才會給兒子擁抱。（電影劇照）

不顧兒子睡在身邊 有性慾即刻解決



秋子後來遇上男公關遼 （阿部貞夫 飾），兩個人情投意合、整天四處玩樂，卻沒想到這場愛情竟是另一個無底深淵。她沉溺性愛，每次看上男人想纏綿就支開兒子出外買東西，要求他去便利店煮杯麵。遼同樣是不務正業潛入店舖偷錢，撈得一筆就與秋子入住情趣酒店，二人甚至在兒子周平旁邊，同床發生性行為，強迫周平一起浸鴛鴦浴，荒謬至極。

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長澤正美步步進逼 推兒子走上絕路



電影前段刻劃出這兩母子的關係，深切感受到母親怎樣步步進逼，殘酷無情地推兒子埋牆角，最終悲劇收場。電影頭幾十分鐘，觀眾都能感覺到母親的自私、放蕩、狠心；兒子的無奈及無力感亦描繪得細緻。



但電影稍有不足的是，似乎未能好好交代兩母子的畸形關係、二人為何這樣共生共存、秋子又因乜解究如此迷戀牛郎男友遼？電影沒有提到遼有什麼過人之處，外表不是靚仔也沒有什麼才能，秋子為何被他拳打腳踢後都隨傳隨到，迷戀到不斷為他犯案叫兒子去偷錢，這點的確讓觀眾有點不明所以。電後中後期開始講述兒子長大成為少年，橫跨的時間較長，反而角色的描寫和情節上都較為表面。

母親秋子排住玩樂，求男友人為她照顧兒子，她步步進逼，殘酷無情推兒子埋牆角，最終悲劇收場。（《母子逆緣》截圖）

就像在看長澤正美的個人表演



不過，整部戲最值得一看的相信就是主角們的演出，秋子在戲中一直由頭不堪到尾，長澤正美的演技相當豁出去，看著戲時似乎就在欣賞她的個人表演。長澤正美投入角色，舉手投足都感覺她無賴、慵懶、自暴自棄。

秋子在戲中一直由頭不堪到尾，就像貓狗照顧初生BB時一樣。（《母子逆緣》截圖）

演活「爛泥扶唔上壁」的人



她對待子女的手法過分，每次走路出街都只顧自己走在前面，兒子跑著追趕她，有行李、推單車、問人借錢靠周平。後來懷孕第二胎，生下女兒後主要都是靠周平照顧妹妹。演得令觀眾討厭，完全是演活了「爛泥扶唔上壁」的人。

兒子周平從小被母親利用，身世可憐。（《母子逆緣》劇照）

長澤正美可說是超越以往的演技，拍情慾床戲不扭擰、失控對罵、與兒子奧平大兼演內心戲，各場戲碼都表現精湛，當然她跟阿部貞夫的火花也是片中一大看點。

片中沒有多解釋她為何這麼迷戀阿部貞夫演的男公關，這點有點令人摸不著頭腦。（《母子逆緣》劇照）

「即使她是這樣的母親，但她也是我的全世界」



電影後段周平有提到即使她是這樣的母親，但她也是我的全世界，令人相當心酸，看後一段時間心情都很壓抑。再加上知道電影是改編自一場發生於2014年的兇殺案，當時的案件意外揭發一位17歲的男孩，從小受生母、養父虐待，更被母親唆使四處借錢，最後還為盜取錢財、殘忍殺害自己的祖父母，新聞曝光後引發日本一陣騷動，震驚社會，結果看完《母子逆緣》後感覺就更沉重。

電影是改編自真實事件，長澤正美沒有刻意對「秋子」的角色做研究，她透露自己不能認同這女人的想法。（電影劇照）