粉絲不滿尊尼特普被炒在Twitter開戰　狂出Post叫安芭赫德落地獄

尊尼特普（Johnny Depp）控告英國《太陽報》（The Sun）以「毆打妻子的人」（wife beater）形容他的案件，日前被法庭判以敗訴，間接證明尊尼對前妻安芭赫德（Amber Heard）家暴，或影響二人的離婚官司。

在《怪獸與牠們的產地》飾演黑巫師葛林戴華德的尊尼特普被炒魷令粉絲大感不滿。（劇照）

壞消息一浪接一浪，日前尊尼特普在IG發聲明，稱片商華納兄弟（Warner Bros）要求自己辭演在《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts）中黑巫師葛林戴華德（Gellert Grindelwald）一角，他表示尊重和同意片方要求。消息一出引起嘩然，事關尊尼在第3集《怪獸與牠們的產地》中佔戲甚重，突然換人定必令影迷難以接受。

尊尼特普在IG發聲明親認遭華納兄１解僱。（IG圖片）

尊尼的粉絲固然對片商的決定大感不滿，不過他們將怒火發洩於安芭身上，紛紛在社交網站攻擊她，大量咀咒她的留言在Twitter出現，例如：「安芭赫德你個死八婆，我希望你因為所做的一切在地獄俾火燒，你要負責！」、「我希望安芭赫德俾巴士撞死」、「你媽媽看到你的所作所為，佢應該慶幸死去」。