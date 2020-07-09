尊尼特普變態訊息曝光　揚言燒死安芭赫德︰再跟屍體性交確保已死

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）自從在2017年離婚後就互數對方不是，還對簿公堂。上年尊尼特普入稟控告《太陽報》（The Sun）誹謗，指他是「歐打妻子」的報道不實。案件早前在倫敦皇家司法院開審，尊尼特普於當地時間昨日首先作供，指他與安芭赫德離婚的主因是因為她在「床上大便」。今日輪到安芭赫德作供反擊，力數前夫吸毒、歐打及恐嚇等罪證。

荷里活男星尊尼特普上年入稟控告《太陽報》誹謗，案件早前開審。（Getty Images）

法庭今日公布了有關尊尼特普與英國男星，飾演「幻視」的保羅比特尼（Paul Bettany），兩人認為是「開玩笑」的訊息，而內容涉及將安芭赫德燒死。當時保羅比特尼回覆尊尼特普訊息：「我不確定我們應該燒死安芭赫德，她是一位讓人愉快的伴侶，及擁有一雙漂亮的眼睛。」保羅比特尼還提議尊尼特普應該溺死她，之後尊尼特普回覆指：「讓我們在燒死她之前把她溺死。」之後他的言論更加誇張：「之後我會與她的屍體性交，以確保她真的死了。」保羅比特尼最後認同尊尼特普的想起，並指：「我的想法完全一樣，我們要確定一下她是否女巫。」

荷里活男星尊尼特普上年入稟控告《太陽報》誹謗，案件早前開審，恐嚇前妻安芭赫德的證據又再出現。（Getty Images）

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至於為何尊尼特普與保羅比特尼認為安芭赫德是「女巫」，皆因她試圖阻止尊尼特普酗酒及吸食可卡因。尊尼特普稱：「我極不滿意安芭赫德非常激進的行為，及她對我使用酒精時的侮辱，或者如果因為可卡因在照片中出現，她不喜歡保羅比特尼，因此恐怖她也不會喜歡我。她一直不斷埋怨不存在的事物。」尊尼特普解釋因為安芭赫德相信他在吸毒和酗酒後會變成「怪物」。

尊尼特普對前妻安芭赫德的變態訊息曝光。（Getty Images）

另外，尊尼特普承認他曾跟安芭赫德「開玩笑」，想把她的小狗放入微波爐內，唯他否認想把安芭赫德的小狗從車窗拋出。尊尼特普曾希望送給安芭赫德一隻海狸，並把這隻海狸剃毛。原來這隱含黃色小話，皆因海狸又可以解作女性性器官，即代表「尊尼特普將安芭赫德的性器剃光毛」。

安芭赫德呈上尊尼特普吸毒的證據。（網上擷圖）

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除了這「玩笑」外，今日法庭上展示的照片可以顯示見到，在尊尼特普的桌子上有一杯威士忌、藥丸盒及在信用卡旁邊有四行可卡因。尊尼特普被問是否在藥盒中放入可卡因，他回答：「我想我可能是。」暫預計誹謗案審判將持續三星期。