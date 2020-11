尊尼特普IG發聲明　華納兄弟逼佢主動辭演《怪獸與牠們的產地3》

「哈利波特宇宙」系列《怪獸與牠們的產地3》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)早在9月經艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)證實已經復工,主演之一的尊尼特普(Johnny Depp)本來會繼續出演蓋勒葛林戴華德一角,但就在11月6日,尊尼特普在個人IG上傳發布聲明,講到自己被迫退出《怪獸與牠們的產地》的電影拍攝,相信跟他與前妻安芭赫德(Amber Heard)的家暴案有關。

尊尼特普本來在《怪獸與葛林戴華德之罪》飾演蓋勒葛林戴華德一角。(劇照)

尊尼特普6日在個人IG的聲明寫下「首先希望大家知道我很感謝大家的支持。其次,我被華納兄弟(Warner Bros.)要求主動辭演《怪獸與牠們的產地3》中葛林戴華德一角,而我尊重並且同意了該項要求。最後有關控訴我家暴的指控並不屬實,亦會準備提出上訴,我的人生和事業不會在這個時刻被定位。」

尊尼特普在個人IG發表聲明,同樣就華納兄弟要求主動辭演《怪獸與牠們的產地3》。(Johnny Depp IG)

尊尼特普早前入稟控告英國《太陽報》(The Sun)誹謗,因為他們在報道中以「毆打妻子的人」(wife beater)來形容尊尼特普,不過當時法庭判決他敗訴,認為《太陽報》出版的內容「基本上屬實」,所以拒絕其賠償名譽受損的要求。

尊尼特普跟安芭赫德的家暴案鬧得滿城風雨。(Getty Images)

雖然華納兄弟方面要求尊尼特普自行辭演,但就未有公布最新人選。原先8月時確定了《怪獸與牠們的產地3》將於9月在英國復拍,同月底尊尼特普團隊向法院提出動議,要求法院延後審理與前妻安芭赫德之間的訴訟,當中寫明尊尼特普於2020年10月至2021年2月期間需要拍攝《怪獸與牠們的產地3》。而在2020年9月11日尊尼特普成功推遲審判的日期,並9月17日開始拍攝到翌年2月底,直到今日已過了2個月,相信尊尼特普早已拍低不少畫面,但全數都不會被留低,或需等到下任葛林戴華德來接手。

而在安芭赫德方面,DC似乎仍未考慮換角或要求她退出《水行俠2》。(《水行俠》劇照)

《怪獸與牠們的產地3》原定於2021年11月12日在美國上映,但就因為華納兄弟堅決換角,電影需要延期至2022年夏季才能上映。不過當換角消息一出,粉絲為尊尼特普發起聯署,要求華納兄弟不要再犯同樣的錯誤,指責他們正在懲罰「被迫害的人」,而且希望尊尼特普可以返回《怪獸與牠們的產地3》,另外在社交媒體上,「JusticeForJohnnyDepp」的標籤亦再次流行起來。

粉絲發起聯署要求華納兄弟將尊尼特普帶回《怪獸與牠們的產地3》。(網上擷圖)