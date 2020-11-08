悍戰太平洋｜男主角查理亨南自爆曾染新冠肺炎　近日疑二度中招

電影《悍戰太平洋》（Pacific Rim）男主角查理亨南（Charlie Hunnam）早前在Jimmy Kimmel的節目宣傳新戲《Jungleland》，他自爆在新冠肺炎爆發初期曾確診，最近再出現持續發燒、乾咳等症狀，懷疑自己再度染疫。

《悍戰太平洋》的男主角查理亨南最近在Jimmy Kimmel的節目宣傳新片《Jungleland》。（網上圖片）

現年40歲、《悍戰太平洋》的男主角查理亨南最近在Jimmy Kimmel的節目宣傳新片《Jungleland》，他透露原來在疫情爆發初期時，曾經不幸確診。

目前他再感到不適，暫時未確定原因，但感覺與早前染疫的病徵不一樣，「目前我持續發燒、乾咳，很易感到疲倦，可能再次感染COVID-19。」

查理亨南透露暫不確定自己是否再度染疫，但他在今個星期初曾接受病毒測試，結果呈陰性反應，症狀持續，但對比之前受感染時的病情，就與現時的病徵不同，「失去了味覺和嗅覺10日，感覺疲憊不堪。」

查理亨南表示他也不知道為何會再生病，因為在過去半年，除了帶貓仔出街去看獸醫之外，他都沒有離開過屋企。