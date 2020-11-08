蜘蛛俠3｜三代同堂似會告吹？　安德魯加菲曾被Marvel踩心結未解

超級英雄電影《蜘蛛俠3》（Spider-Man），早前傳出會搵來三代蜘蛛俠同台演出，大玩平行宇宙之餘更會請來反派電魔占美霍士（Jamie Foxx）加入混戰，不過影迷對於杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）以及湯賀蘭（Tom Holland）三代蜘蛛俠同堂的期待值確實是極高。

有粉絲製圖扮劇照，預先「睇」三代蜘蛛俠同框。（網上圖片）

雖然早前SONY已出面否認三代蜘蛛俠同堂的消息，有傳其實3人當中有人不同意這個做法，事主正是第二任的安德魯加菲，因為從一開始SONY決定跟Marvel攜手合作，找新人來取替他時，他心中早已有不滿，直到現時都未下火，所以他不太願演出《蜘蛛俠3》。

有指二代蜘蛛俠安德魯加菲因早前被換角而埋下心結。（電影劇照）

早於安德魯加菲成功獲得角色後，他就有講到蜘蛛俠是自己最愛的英雄人物，不過由於《蜘蛛俠2：決戰電魔》的票房、評價都不如想像中的好，成為了蜘蛛俠劇場版票房最低的電影，亦沒有要拍續集的消息。

有指Kevin Feige直言安德魯加菲扮演蜘蛛俠時經常喊。（影片截圖）

加上SONY在2014年受到黑客攻擊，當時有一封內部電郵意外流出，內容提及《蜘蛛俠2：決戰電魔》票房不佳，SONY主動跟Marvel洽商，Kevin Feige提出他極喜歡占美霍士的演出，卻認為安德魯加菲的演出差又亂，更經常喊，將票房不佳的罪名扣在他身上。此外，電影即將重啟時，安德魯加菲對於自己將被換走都一無所知，這令他感到極為無臉。

湯賀蘭在7日公開一張《蜘蛛俠3》的幕後照片，除了蜘蛛俠本身的面罩外，更戴上了口罩，他亦笑言：「我戴了2個口罩。」（Tom Holland IG）

據知安德魯加菲抱着︰「一早你就睇我唔順眼，自己個心又唔舒服」，所以對着要再次扮演蜘蛛俠其實有點不甘心，因為這只是為了滿足Marvel的野心，一日心結未解，他再扮蜘蛛俠的機會都十分低，三代同堂的畫面分分鐘真係只有隔代團聚。