迪士尼抽起兩部大片檔期　姬嘉鐸主演《尼羅河謀殺案》上映無期

今年受到新冠肺炎疫情影響，全球電影業界首當其衝，繼多部荷里活大片相繼延遲上映，由迪士尼發行的兩部新戲《爆機自由仁》（Free Guy）及《尼羅河謀殺案》（Death On The Nile）原定於下月上映，現時亦從映期中抽走，影迷又要「挨餓」了。

由丹尼爾基克主演的新一集「鐵金剛」系列《007：生死有時》因疫情影響多次延期上映，更有傳電影公司希望改在串流平台上架，被爆叫價超過5億美元。（《007：生死有時》劇照）

受疫情影響，荷里活多部電影包括《黑寡婦》（Black Widow）及《007：生死有時》（No Time to Die）、《F9狂野時速》等都被迫延期上映。

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《爆機自由仁》（Free Guy），今次脫下死侍身份飾演銀行職員阿仁，玩轉電腦遊戲世界。新片原定於12月11日上映，可惜的是迪士尼近日宣布，這部爆笑科幻新作，將會從映期中抽走，上映無期。

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而由堅尼夫班納（Kenneth Branagh）自導自演的大堆頭製作、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《尼羅河謀殺案》，原本亦會於12月18日上映，但迪士尼亦已表示電影將會延遲上映，暫未公布最新映期。

有外媒就推測，電影會否改由迪士尼旗下的影視串流平台Disney+播映？不過，影迷似乎對這個消息相當失望，期待最終能在電影院觀賞兩部大片。

疫情至今亦在全球持續，據知美國至少有一半戲院都暫停營業，由於紐約及洛杉磯的戲院大部分都關閉，早前上映的《Tenet天能》，票房大受影響，令不少電影公司都打算將大片延至明年上映。