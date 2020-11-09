【蝙蝠俠】英國7歲小粉絲與羅拔柏迪臣會面撲空　獲偶像親筆回信

由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman），雖然兩度受新冠肺炎疫情影響而暫停拍攝，但劇組在9月中恢復拍攝，多位主演也有現身拍攝現場，這自然吸引附近的粉絲希望可以一睹偶像的風采。然而英國一位7歲的小影迷在拜訪羅拔柏迪臣當天，剛巧偶像卻不在現場。羅拔柏迪臣從工作人員口中得悉此事後，對小粉絲撲空而深感抱歉，他還決定為小粉絲送上窩心小禮物。

羅拔柏迪臣早前確診患上新冠肺炎，讓《蝙蝠俠》再次陷入停拍危機。（《蝙蝠俠》劇照）

雖然全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但《蝙蝠俠》的拍攝工作暫未再受影響。據悉，《蝙蝠俠》劇組正身處利物浦，當中包括飾演蝙蝠俠的羅拔柏迪臣，這自然吸引附近的居民朝聖。可是，身在利物浦的James Campbell拜訪羅拔柏迪臣當天，卻未能見到偶像一面。然而在羅拔柏迪臣得悉此事後，他隨即為小粉絲送上禮物，並邀請小粉絲再次親臨拍攝現場。

羅拔柏迪臣康復後，劇組恢復拍攝。（《蝙蝠俠》劇照）

7歲的James Campbell早前與父母參觀了《蝙蝠俠》在利物浦的拍攝現場，目的希望為羅拔柏迪臣送上一幅由James Campbell親手繪製的圖畫。可是，他們從劇組口中得知羅拔柏迪臣未有出現在現場，唯有委託員工轉交給他。當羅拔柏迪臣得悉後，親自寫信回覆James Campbell，還為他送上神秘禮物。

羅拔柏迪臣寫道：「對不起，我錯過了你。你的繪畫很棒！下次在利物浦時再見面。」James Campbell除了獲得羅拔柏迪臣親筆回信外，還獲得蝙蝠俠的玩具，當中包括蝙蝠車及由漫畫家David Finch所繪製的《蝙蝠俠》畫作。

官方雖然公開了《蝙蝠俠》首條預告，但其實電影仍未拍攝完畢。（《蝙蝠俠》劇照）

James Campbell的父母把這件事上傳至網上平台與網民分享，其父Darren表示：「兒子看到羅拔柏迪臣的回覆非常高興，這也使我們非常感動。他的母親哭了，讓人驚訝的是，兒子得到他真正想要的東西。」