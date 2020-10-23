新任「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣封盤？　傳跟28歲靚女友模特兒訂婚

電影
撰文：
最後更新日期：

憑《吸血新世紀》爆紅的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），早前出演大導演基斯杜化路倫（Christopher Nolan）的科幻作《TENET天能》（Tenet）再度成功吸晴，接下來更成功從「吸血鬼」變身成下任蝙蝠俠，事業方面可謂蒸蒸日上！

而在愛情方面，有指羅拔柏迪臣近日有意跟靚女模特兒女友Suki Waterhouse訂婚，如魚得水，似乎所有事都在正軌之上。

羅拔柏迪臣早前演出《天能TENET》。（電影劇照）

羅拔柏迪臣今年34歲，而Suki Waterhous則是28歲，兩人目前已經拍拖2年且非常恩愛，有消息透露︰「羅拔柏迪臣跟Suki確實討論過訂婚，但他們並不著急，加上Suki沒有向羅拔柏迪臣施加任何壓力，而且非常愛惜對方。」

另外都有知情人士講到，羅拔柏迪臣和Suki的關係比以往任何時候都牢固，兩人喜歡低調而且興趣非常相似，「是真正的密不可分地相愛着」。

有傳羅拔柏迪臣將會跟女友Suki Waterhouse訂婚。（pinkvilla圖片）

而且羅拔柏迪臣家人都對Suki非常滿意，認為兩人是絕配，比他以往任何一段關係都要好，兩人在去年幾乎都一同在英國度過，朝夕相對令兩人關係愈及見好，更曾跟天后Taylor Swift和Joe Alwyn進行Double Dating（兩對情侶約會），在工作繁忙時都會以視像對話維繫關係，相信不是虛無地傳出訂婚消息！

據知羅拔柏迪臣的家人都對Suki非常滿意。（Suki Waterhouse IG）

+13
+13
+13
TENET天能｜羅拔柏迪臣入讀貴族學校　因為偷鹹書受到退學處分
【新蝙蝠俠】羅拔柏迪臣戰衣被嘲笨拙　揸戰車型不過3秒跣胎倒地
【吸血新世紀】姬絲汀史釗活自認想結婚　大方談及舊愛羅拔柏迪臣
007：生死有時｜丹尼爾基克一幕飛車戲　要倒12萬罐可樂先拍到
多圖｜艾美阿當絲為新戲自願美貌崩壞　殘到雙眼袋原形畢露
魔比煞｜直擊配樂爆出正片畫面　極珍貴10秒片段證蜘蛛俠現身
鐵甲奇俠｜羅拔唐尼爆Marvel為慳皮　減用CG戴真頭盔拍︰似盲咗咁
【蜘蛛俠3】SONY否認會三代同堂？　粉絲唔信︰唔想太快公布
秘境探險｜湯賀蘭再操肌變大隻　網民：終於有成熟男人味
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。