【新蝙蝠俠】電影新片場照流出　兩大超級英雄加入掀最強平行時空

由羅拔柏迪臣、素兒卡維斯（Zoë Kravitz）及保羅丹奴等主演的《蝙蝠俠》（The Batman），電影早前在英國恢復拍攝，沒想到，其中一張的片場照竟出現一位讓影迷非常驚訝的超級英雄。

《蝙蝠俠》在今年初開始拍攝，但兩度因新冠肺炎疫情而被迫暫停拍攝。（《蝙蝠俠》劇照）

由麥里夫斯（Matt Reeves）執導的《蝙蝠俠》在今年1月在英國倫敦開機，可惜3月時，受新冠肺炎疫情影響，華納隨即宣布暫停拍攝。即到上月初，電影才恢復拍攝。可是在電影開拍3天後，男主角羅拔柏迪臣確診患上新冠肺炎，電影再次暫停拍攝。直到9月17日，電影再度開機拍攝。

羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》讓影迷對DC電影重燃希望。（《蝙蝠俠》劇照）

隨著電影恢復開拍，電影的片場照再次成為焦點。近日，網上流傳出一張有「超人」出現的片場照。雖然未知飾演「超人」的演員身份，及其作用，但據上傳片場照的消息人士表示，飾演「超人」的該位演員絕非等閒之輩，他有專屬座駕：「這不是一名普通演員，他有屬於自己的專屬巴士，而這台巴士還直接駛往拍攝場地。」這消息隨即在網上引起一遍哄動，究竟這位飾演「超人」的演員是否就是亨利卡維爾（Henry Cavill）呢？

除此之外，屬於閃電俠的標誌出現在另一張片場照上。雖然驟眼看這標誌看似閃電俠的標誌，然而有網民指出，這標誌與原本的閃電俠略為不同；可是也有網民表示，今集蝙蝠俠的標誌都有改變，或者這是屬於另一宇宙的閃電俠，從而為DC擴展宇宙（DCEU）打開多元宇宙。

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