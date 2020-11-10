吳京首擔正荷里活大片　孖「星爵」基斯柏特翻拍越南動作喜劇

據外國傳媒《Deadline》報道，憑《戰狼2》榮獲華鼎獎及百花獎最佳男主角的吳京將聯同「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）重拍越南動作喜劇電影《Saigon Bodyguards》，《復仇者聯盟》第三集及第四集的導演羅素兄弟（Russo Brothers）將擔任電影監製。

《Saigon Bodyguards》是一部2016年上映的越南動作喜劇電影。（《Saigon Bodyguards》劇照）

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據IMDb資料顯示，《Saigon Bodyguards》是一部2016年上映的越南電影，但電影僅曾在越南上映，並參加過日本的Qualite Fantastic Cinema Collection。電影在IMDb的評分僅獲得2.6分，口碑其差，惟外媒沒有透露為何羅素兄弟及基斯柏特會選擇重拍這部作品。

導演羅素兄弟將擔任《Saigon Bodyguards》重拍版的監製。（IMDb 圖片）

《Saigon Bodyguards》故事講述兩位主角所屬的保鏢公司接下客人的委託，負責保護牛奶大王集團繼承人。可是在葬禮上，該名繼承人遭歹徒綁架，這讓兩位主角遇上擔任保鏢生涯中最難處理的任務。兩人除了要彌補過失外，還要尋回集團的繼承人及揪出綁架案的幕後黑手。

《Saigon Bodyguards》重拍版邀得「戰狼」吳京主演，今次是他第二部的荷里活電影。（《戰狼II》劇照）

今次的《Saigon Bodyguards》重拍版將由「星爵」基斯柏特及「戰狼」吳京主演，並由憑《副人之仁》而獲得2016年艾美獎的Alex Gregory及Peter Huyck聯合撰寫劇本。重拍版電影將由「星爵」基斯柏特及羅素兄弟的製作公司負責製作。