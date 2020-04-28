復仇者聯盟4｜上映一週年羅素兄弟直播爆料　公開多段未曝光花絮

Marvel Studios 10年鴻圖大計《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於去年4月為MCU第3階段劃上完整句號，雖然一眾元祖成員紛紛卸甲，自言不再出演該角，時隔一年導演羅素兄弟（Russo Brothers）再跟影迷分享電影帶來的喜悅，更在網上直播重溫《復仇者聯盟4》來紀念。

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羅素兄弟早早預告會在Instagram直播《復仇者聯盟4》。（The Russo Brothers IG）

羅素兄弟先在Instagram上傳一張雷神之鎚的圖片，預告會在IG直播電影的首一小時，更講到很有機會迎來特別嘉賓，原來他正是在《復仇者聯盟4》中犧牲自己的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），兩人先是一輪問候，更有講到戲中名台詞「I love you 3000!」，自言自己比任何人更愛這套電影，而羅素兄弟在睇戲的同時，更在Twitter上瘋狂分享幕後花絮及大爆料。

羅素兄弟請來的特別嘉賓正是羅拔唐尼。（The Russo Brothers IG）

羅素兄弟公開多段影片，包括永不再演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evans）以及羅拔唐尼在片場的最後一天、貝兒娜森（Brie Larson）首日加入拍攝、年老美國隊長的片段等等，當中羅素兄弟寫下︰「基斯伊雲斯最後一天飾演美國隊長，永遠愛和尊敬你，Sir，的確是個精彩的過程。」而在上傳羅拔唐尼最後一日扮演鐵甲奇俠的影片時則寫下︰「這是羅拔唐尼最後一天拍攝完『I am Iron Man』的時刻，這無疑是個傳奇，我們愛這個男人3000。」

年老的美國隊長跑來跑去，又要鏡頭前左搖右擺大笑。（The Russo Brothers Twitter）

而在戲中結尾的部分，經歷過時間旅行的美國隊長變老後，將盾交給飛隼，不過羅素兄弟則公開一段年老的美國隊長跑來跑去、又撿起石頭拋向湖的片段，寫下︰「看，他沒那麼老」非常搞笑。

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「美國隊長」基斯伊雲斯最後一天拍攝：

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼最後一天拍攝：

Downey’s last day on set after shooting the “I am Iron Man” moment. The very definition of a legend. We love this man 3000. @RobertDowneyJr #AvengersAssemble pic.twitter.com/wIiQ5AwsDJ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

年老美國隊長勁靈活：

美國隊長、鐵甲奇俠同框：