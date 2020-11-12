阿凡達2｜琦溫斯莉特訓4星期拍攝水底戲　打破湯告魯斯超強紀錄

英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）最近為《阿凡達2》（Avatar 2）拍攝水下場景時打破湯告魯斯（Tom Cruise）的紀錄，閉氣長達7分鐘一次過拍攝水底的戲分，非常強勁。

女星琦溫斯莉最近拍攝《阿凡達2》打破湯告魯斯的閉氣紀錄。（gettyimages）

現年45歲的女星琦溫斯莉最近拍攝《阿凡達2》時，一場水底戲分就讓她威過「荷里活最強」湯告魯斯。

湯告魯斯早前在拍攝《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission: Impossible Rogue Nation）一場水底戲時，閉氣長達6分鐘，紀錄最近就被琦溫斯莉打破。

琦溫斯莉為了這場戲特訓了4星期。（網上圖片）

琦溫斯莉接受外媒訪問時透露，拍攝時她一口氣在水底拍了7分14秒，打破湯告魯斯的紀錄，當時她還不知道自己在閉氣這項目下創新高。

「這很有趣，我沒有看報道或媒體內容，我也沒有玩Instagram上，就像我已經完全脫離了那連結。在本週以及上週的，突然都有人來找我說：『噢，我的天，7分14秒？』」

琦溫斯莉沒有透露更多在戲中的角色細節，保持神秘感。(jonplandau/IG圖片)

琦溫斯莉才知道大家留意她閉氣在水底拍攝的這場戲，「那真是太好了，我也為自己感到非常自豪，我應該不能再做到。為了這場戲我進行了為期四星期的密集訓練，在潛水缸中、在訓練的水缸中，但我很喜歡。」

琦溫斯莉沒有透露更多在戲中的角色細節，只說了她是演一個「水上人」（water person），相當神秘，電影將於2022年12月16日上映。