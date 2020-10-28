湯告魯斯燒錢拍《職業特工隊》　劇組至少有12人確診需再度延拍

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》多次遇上問題，除了新冠肺炎外，更遇上片場爆炸，湯告魯斯早前為了唔想再延期拍攝，花費522萬港元包郵輪載劇組直抵挪威，直接免去當地的隔離措施，但近日又有消息傳出意大利又爆發新一波新冠肺炎，戲院、健身場所都要再度關閉一個月，所以《職業特工隊》的拍攝又再迎來問題。

《職業特工隊：叛逆之謎》續集《職業特工隊7》將在明年上映，而第八集也會同步拍攝。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

據知，湯告魯斯目前人已身在威尼斯準備拍攝外景，不過有近150位臨時演員到達現場後，才被告知不用開工，而《職業特工隊》亦早在上星期四已突然停拍，事關劇組內至少有12人檢測到對新冠肺炎呈陽性，導致電影不得不停止。

《職業特工隊7》片場早前中有電單車發生爆炸，最終消防局派出5輛消防車來救火。（電影劇照）

湯告魯斯為確保工作人員的健康安全，早前豪擲重金組織跨國醫療團隊，其實劇組在英國、挪威、羅馬等地都順利完成拍攝，但就在返回威尼斯後，意大利每日確診病例數目暴增，劇組中又有12名確診者，電影又要再度耽擱，未知何時才能復拍，湯告魯斯的錢又唔知要再燒走幾多了。

知情人士稱湯告魯斯害怕電影拍攝又會再次出現延誤。（網上圖片）

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