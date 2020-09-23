湯告魯斯落實2021年出征太空　4人機組名單曝光預花15.5億

早前有報道指荷里活男星湯告魯斯準備上太空拍戲，如今升空日期已經確定。據電子書刊《Space Shuttle Almanac》稱，湯告魯斯將乘搭馬斯克（Elon Musk）公司SpaceX太空船登陸太空，成為首位到外太空拍攝的荷里活影星。

湯告魯斯將成為首位到外太空拍攝的荷里活影星。（《異空戰士》劇照）

專門報導太空任務消息的電子書刊《Space Shuttle Almanac》，早前在Twitter上發布了一張國際太空站任務的圖片，其中一組機組名單有湯告魯斯、55歲的導演Doug Liman、飛行員Michael López-Alegría及一位神秘成員。他們將乘搭SpaceX的天龍號太空船2號（SpaceX Dragon 2）出征太空，而這趟旅程將在明年10月展開，至於這位神秘成員相信是馬斯克。

湯告魯斯不斷接受新挑戰，讓人十分敬佩。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

目前電影仍未有正式的戲名，但已經確定升空日期。據外媒《Variety》報道，電影講述一群在太空站的科學家叛變後，決定要到月球偷取能量來源。據了解，這次拍攝的預算高達2億美元（約15.5億港元），有指僅是湯告魯斯的片酬，就已經高達3000萬到6000萬美元（約2.3億至4.6億港元）。

湯告魯斯需要在上太空前及後作不同訓練，據外媒估計，這部電影將在2022年底，甚至在2023年才有望上映，影迷要多等一段時間了。