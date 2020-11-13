尊尼特普冇得撈　安芭赫德高調稱續演《水行俠2》　Fans聯署制裁

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heart）公開撕破臉互鬥，讓分別與兩人簽有《怪獸與葛林戴華德之罪 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald》、《水行俠 Aquaman》系列合約的華納兄弟影業一個投好幾個大。歐美媒體報導，華納在與全美最大電信業者之 一AT&T合併成新的集團後，新高層對於涉入醜聞容忍較低，因此要求強尼戴普離開《怪獸》系列，他所扮演的邪惡巫師葛林戴華德確定將易角，但他會拿到全額、據估計至少千萬美元的片酬。

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在尊尼特普公布他將辭演葛林戴華德後，粉絲對於華納的不滿更增，認為需要公平，也該一齊踢走安芭赫德，女方近日故意挑釁，指自己演定《水行俠2》，還串網友指控她耍盡心機屈尊尼特普、其實自己才是家暴對方的女人，根本毫無事實根據。而她被錄低大言不慚，透露是自己陷害前夫、有對他施暴意圖的對話，卻又拿不出解釋。

憤怒的網民現在已不奢求讓尊尼特普重新回歸扮演葛林戴華德，只要求華納一視同仁、公平處理，既然不要尊尼特普，也不該留女方。要求「水行俠換掉安芭赫德」的網上連署已經超過110萬人，華納不能再視若無睹，該如何處理？一定讓高層大傷腦筋。

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