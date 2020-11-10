尊尼特普被踢出《怪獸》有賺？　有指華納要全數支付千萬片酬　

在「哈利波特宇宙」系列《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them ），飾演邪惡巫師葛林戴華德的尊尼特普（Johnny Depp），於11月6日，在個人IG上傳布聲明，提到華納公司建議他辭退演出《怪獸與牠們的產地》電影系列，有傳這與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴案有關。

尊尼特普在《怪獸與葛林戴華德之罪》飾演蓋勒葛林戴華德一角，來到第三集本應戲份更吃重。（劇照）

事件不但震驚全球，更令粉絲深表不滿，矛頭更指向安芭赫德，稱如果尊尼因案件影響形象冇得拍攝，那麼她更加不應留在《水行俠2》。

雖然事件似摑了尊尼特普一臉，不過據外媒《Hollywood》報道，原先簽下的千萬美元片酬合約，將會一毫子不少地全數支付，縱使開拍至今只完成了一場戲，都要履行合約精神。

事件發展到安芭赫德成為攻擊對象，似乎一日未要求她退出《水行俠2》，粉絲倒一日都不罷休。（《水行俠》劇照）

報道又指雙法無法再合作，並不是華納全權決定，事因華納跟全美最大電訊機構AT&T，早就合併成新的媒體集團，集團非常重視藝人的形象，不能忍受公司的作品跟任何醜聞扯上關係，不過此說法更叫人憤慨，事關對方至今還沒被踢出《水行俠》系列，粉絲對未有一視同仁的舉動深表不滿。