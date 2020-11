尊尼特普被踢出《怪獸》有賺？　有指華納要全數支付千萬片酬　

在「哈利波特宇宙」系列《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them ),飾演邪惡巫師葛林戴華德的尊尼特普(Johnny Depp),於11月6日,在個人IG上傳布聲明,提到華納公司建議他辭退演出《怪獸與牠們的產地》電影系列,有傳這與前妻安芭赫德(Amber Heard)的家暴案有關。

尊尼特普在《怪獸與葛林戴華德之罪》飾演蓋勒葛林戴華德一角,來到第三集本應戲份更吃重。(劇照)

事件不但震驚全球,更令粉絲深表不滿,矛頭更指向安芭赫德,稱如果尊尼因案件影響形象冇得拍攝,那麼她更加不應留在《水行俠2》。

雖然事件似摑了尊尼特普一臉,不過據外媒《Hollywood》報道,原先簽下的千萬美元片酬合約,將會一毫子不少地全數支付,縱使開拍至今只完成了一場戲,都要履行合約精神。

事件發展到安芭赫德成為攻擊對象,似乎一日未要求她退出《水行俠2》,粉絲倒一日都不罷休。(《水行俠》劇照)

報道又指雙法無法再合作,並不是華納全權決定,事因華納跟全美最大電訊機構AT&T,早就合併成新的媒體集團,集團非常重視藝人的形象,不能忍受公司的作品跟任何醜聞扯上關係,不過此說法更叫人憤慨,事關對方至今還沒被踢出《水行俠》系列,粉絲對未有一視同仁的舉動深表不滿。