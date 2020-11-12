怪獸與牠們的產地3｜網民為尊尼特普發起聯署　唔畀佢回歸就罷睇

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「哈利波特宇宙」系列《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts and Where to Find Them 3）主演之一的尊尼特普（Johnny Depp）早前自爆被華納兄弟（Warner Bros.）炒，失去了葛林戴華德一角。

在《怪獸與牠們的產地3》中，尊尼特普被炒魷令粉絲大感不滿。（劇照）

有指因為尊尼特普跟前妻安芭赫德（Amber Heard）仍就家暴離婚案一事正在打官司，而華納兄弟高層知道這宗案件仍會持續一段長時間，加上早前法庭宣判《太陽報》勝訴，讓尊尼特普跟家暴男的名號掛勾，高層深怕會一直影響《怪獸與牠們的產地3》的名聲，即使電影延至2022年7月15日上映，所以決定換角。

尊尼特普在個人IG發表聲明，同樣就華納兄弟要求主動辭演《怪獸與牠們的產地3》。（Johnny Depp IG）

不過就在華納踢走尊尼特普後，他的粉絲即時在網上發起聯署，要求電影公司帶回尊尼特普，目前已有超過10萬多名網民簽署，目標數為15萬，粉絲們更揚言要是尊尼特普未能成功回歸，就會發起杯葛《怪獸與牠們的產地3》，堅決罷睇電影。

網民發起聯署，更揚言要是尊尼特普未能成功回歸《怪獸與牠們的產地3》就會罷睇。（網上擷圖）

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