鬼滅之刃｜粉絲推舉下弦之伍累戰役　炭治郎兄妹奮戰震撼完勝電影

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》爆紅，電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》現已上映，日前（14日）星期六《鬼滅之刃》排出1083場，等住影迷入場睇戲，而《鬼滅之刃》首日在香港上映票房為309萬，已經奪下今年開畫冠軍！

炎柱煉獄杏壽郎出場時十分可愛，但原來勁熱血、勁型、勁強大！（官方圖片）

大讚炎柱煉獄杏壽郎勁有型

《鬼滅之刃》上映2日已經引發影迷紛紛討論，有指除了要帶夠紙巾入場外，更要記得帶多個口罩替換，因為就連男影迷都自言喊到個口罩喊濕，有女影迷更喊到抽搐。電影中的確有不少催淚位，新角色炎柱煉獄杏壽郎的設定熱血、正直、堅毅，戰鬥到最後一刻都不會放棄，就像在海報上所寫的一樣「我會盡我的職責，在場的每一人，誰都不會死去！」

反派魘夢都有驚人之處。（劇照）

兩場大戰勁緊張

雖然今次劇場版有不少感動位，打鬥場面仍然保持水準之上，不論是竈門炭治郎跟嘴平伊之助大戰下弦之壹魘夢下弦之壹，還是炎柱煉獄杏壽郎跟上弦之參猗窩座的大戰，當中的畫風、招數、故事的確令人會睇到手心出汗、非常緊張！

有指《鬼滅之刃》第19集最震撼人心。（劇照）

劇場版超越唔到動畫第19集？

不過有影迷指出今次劇集版超越唔到動畫第19集《火之神》，當時已經有講到這是最震撼的一集，該集講到下弦之伍累跟炭治郎的戰鬥，基本上可以稱為完美詮釋甚麼才是精彩震撼的打鬥場面。劇情上有足名的逼力、畫功又靚、更是睇得勁緊張，文戲跟打戲完全融合在一起，尤其是一邊播着炭治郎的主題歌、炭治郎一邊衝向下弦之伍累、加上禰豆子受到媽媽的鼓勵，以血鬼術爆血合力向下弦之伍累進行一連串的猛攻，逼力十足！而在台灣巴哈姆特動畫瘋上，第19集的單集播放量達180萬次，有指作者本人都翻煲第19集足足有成20次！

點擊重溫《鬼滅之刃》第19集《火之神》：

煉獄杏壽郎跟猗窩座大戰睇到勁緊張！（劇照）

（注意︰以下內容含劇透）

劇場版美中不足 希望下集改善

至於今集有指炎柱煉獄杏壽郎跟上弦之參猗窩座打鬥時，就好應該以LiSA所唱的主題曲《炎》為背景音樂，而非將《炎》放到戲終時，播出片尾字幕才播，令影迷感到有點浪費的感覺。

另外都有人提到《鬼滅之刃》今次在節奏上掌握略差，例如劇情上有點拖，夢境一場戲除了炭治郎的部分感人外，我妻善逸和嘴平伊之助或可省略；人物角色背景相對亦交代得比較少，例如兩個反派魘夢和猗窩座，動畫中的鬼就算死了都會解釋一下其身世，就連炎柱亦是等到最後才提及少少，不過相信等到下集講到炭治郎去炎柱屋企時就會披露更多，目前仍有很多影迷翻睇兩次，甚至三次，日夜盼望下集或者第二季早日面世。